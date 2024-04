FantaSanremo 2024, già superata quota 325mila squadre: ecco il regolamento

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 29 dicembre 2023 – A 48 ore dal via alle iscrizioni, il contatore delle squadre iscritte al FantaSanremo viaggia già a quota 325mila e, se tanto porta tanto, non accennerà a rallentare la sua corsa fino allo scoccare delle 23,59 del 5 febbraio, la notte prima dell’inizio del festival della canzone italiana condotto da Amadeus (dal 6 al 10 febbraio). Non conosce crisi il FantaSanremo, ideato in piena pandemia, da un gruppo di amici legati al mondo dello spettacolo (musicisti, insegnanti di musica, tecnici del suono ed altri) ispirandosi al Fanta Game oh Thrones e scegliendo come base il loro ritrovo abituale, quel Bar Papalina del quartiere Corva: qui ha mosso i primi passi un gioco ora noto in ogni dove che continua a far registrare numeri che, a ogni edizione del Festival, surclassano quelli dell’annata precedente.

Il team FantaSanremo davanti all'Ariston

Qualche dato: nel 2022, nella prima giornata dopo lo start al gioco, le iscrizioni erano state ‘solo’ 168mila (alla chiusura delle iscrizioni, erano 4.212.694 squadre) quest’anno sono state 250mila le squadre formate da fantallenatori che, oltre alla web app fantasanremo.com, hanno scaricato la nuova applicazione FantaSanremo. Sensazionale il dato iniziale delle leghe private e segrete create dagli utenti: ben 30mila. Completa il quadro più che lusinghiero, il risultato dell’hashtag #fantasanremo che sta spopolando tra quelli di tendenza ed è ai primissimi posti dell’app Fantasanremo. Il meccanismo del gioco è ormai ben rodato: ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per formare la squadra composta da cinque cantanti, uno dei quali viene indicato come capitano. Insieme alla possibilità di iscriversi, i fantallenatori potranno visionare e studiare il regolamento 2024 con tutti i bonus e i malus che aggiungeranno o sottrarranno punti in base a gesti e parole dei cantanti. Visto il cast stellare di questo Festival di Sanremo da Amadeus non sarà semplice per i fantallenatori creare il proprio dream team. Il FantaSanremo viene loro in aiuto con le quotazioni dei 30 cantanti in gara: Alessandra Amoroso 23 baudi; Alfa 20; Angelina Mango 23; Annalisa 23; Big Mama 17; BNKR44 16; Clara 16; Dargen D'Amico 22; Diodato 21; Emma 23; Fiorella Mannoia 20; Fred De Palma 19; Geolier 22; Ghali 20; Il tre 17; Il Volo 20; Irama 19; La Sad 19; Loredana Bertè 19; Mahmood 21; Mannini 17; Mr.Rain 21; Negramaro 22; Renga e Nek 20; Ricchi e Poveri 18; Rose Villain 19; Sangiovanni 21; Santi Francesi 16; The Kolors 22.