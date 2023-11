Il ’FantaSanremo’ è diventato un libro

Il ‘fenomeno’ FantaSanremo è diventato anche un libro, scritto dalla giornalista elpidiense Marina Mannucci, dal titolo ‘Un team, cinque artisti, una nonna. La nascita di FantaSanremo attraverso gli occhi di uno dei suoi creatori’ (Bertoni Editore). E’ un breve romanzo in cui la storia di come è stato inventato un gioco legato al festival della canzone italiana che ha entusiasmato migliaia e migliaia di persone, si intreccia con la storia di più generazioni che, negli anni, hanno seguito il Festival di Sanremo e ne hanno vissuto l’evoluzione. Si parte dalla narrazione del ‘dietro le quinte’ del FantaSanremo, una folle idea che ha avuto origine nel periodo della pandemia che ha bloccato il mondo dello spettacolo. Nasce da lì questo gioco che ha l’innegabile merito di mettere tutti sullo stesso piano, abbattendo barriere legate ad età, generi e ruoli. Parallelamente c’è la storia di una giovane donna che nel 1955 accende la televisione e vede il festival, ascoltando canzoni che accompagneranno questa ‘nonna’ di FantaSanremo per tutta la vita. Il libro viene presentato oggi per la prima volta a Pesaro, presso Villa Caprile, alle ore 16, nell’ambito del festival ‘Lo scrittore, il libro e il lettore’.