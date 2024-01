FantaSanremo 2024, superato il milione di squadre iscritte. Ecco quali sono i cantanti più scelti

Porto Sant'Elpidio, 19 gennaio 2024 - A 18 giorni dall'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo il contatore delle squadre iscritte al FantaSanremo 2024 ha superato quota un milione.

Continua il successo del FantaSanremo, ideato a Porto Sant'Elpidio in piena pandemia, da un gruppo di amici legati al mondo dello spettacolo (musicisti, insegnanti di musica, tecnici del suono ed altri) ispirandosi al Fanta Game oh Thrones e scegliendo come base il loro ritrovo abituale, quel Bar Papalina del quartiere Corva.

Fra i cantanti più scelti dai fantallenatori Emma, Annalisa e i Santi Francesi

Il risultato raggiunto per l'edizione 2024 migliora il trend record dello scorso anno quando al termine delle iscrizioni le squadre partecipanti al gioco furono 4.2 milioni con oltre 1.5 milioni di singoli utenti. Il milione di squadre sono state create da circa 750mila utenti.

Fra i cantanti più scelti dai fantallenatori Emma, Annalisa, Santi Francesi, Big Mama e Dargen D’Amico. Nelle preferenze come capitano figurano in testa ancora Emma, tenuta in grande considerazione dai giocatori visto il suo trionfo nell’edizione 2022 del FantaSanremo, e Annalisa oltre ad Alessandra Amoroso, Geolier e Dargen D’Amico. "Quest'anno - spiegano i ragazzi del Team FantaSanremo - eravamo consapevoli del fatto che non poteva esserci una crescita esponenziale come quella che si è avuta nel 2021, 2022 e 2023, quando le squadre sono praticamente decuplicate di volta in volta passando da 47mila a 500mila fino a 4.2 milioni. Registriamo comunque numeri maggiori rispetto al 2023 e siamo quindi fiduciosi di raggiungere e superare le cifre dello scorso anno".

Il regolamento

Invariato il meccanismo ormai ben rodato del gioco con ogni giocatore che ha a disposizione 100 Baudi (il conio ufficiale del gioco dedicato al mitico Pippo) per formare la sua squadra composta da cinque cantanti, uno dei quali nominato capitano. Ogni utente ha la possibilità creare fino a cinque squadre che potranno essere posizionate all’interno di un massimo di 25 diverse leghe.

Il punteggio che ogni giocatore totalizzerà alla fine del Festival dipenderà non solo dalla classifica finale ma anche, e soprattutto, dai bonus e dai malus ottenuti dagli artisti non solo sul palco dell’Ariston ma durante tutta la settimana sanremese. Fra i bonus da sottolineare quelli della sezione “Amarcord”, creata per celebrare il primo lustro del gioco e il quinquennio di Amadeus, che ripercorrono alcuni fra i momenti più epici degli ultimi Festival: il bonus Dargen (+5) per chi sfoggia degli occhiali da sole, il bonus Ariete (+5) per chi porta il cappello, il bonus Truppi (+5) per chi indossa una canottiera, il bonus Berti (+10) per chi ha un outfit raffigurante capesante, il mitico bonus Pelù (+20) per la borsetta o effetto personale sottratto al pubblico, il criptico bonus Morandi (18+) e altri ancora.

Come lo scorso anno non mancano “bonus premium” e “bonus solidali” attivati in collaborazione con sponsor e partner del FantaSanremo, “bonus settimanali” che permetteranno agli artisti di accumulare punti nel corso della settimana sanremese e “bonus giornalieri”, rigorosamente top secret, che verranno rivelati giorno per giorno durante la kermesse. I malus più pesanti sono invece la caduta sulle scale (-50 punti), la bestemmia in diretta che ne toglie 66,6 e la squalifica di un artista che porta una penalizzazione di ben 100 punti. In palio per i fantallenatori, come ormai da tradizione, l’ambita “gloria eterna”.

Per iscriversi, salvo proroghe, c'è tempo fino alle 23.59 del 5 febbraio 2024, la notte prima dell'inizio del Festival, sul sito ufficiale del gioco è possibile trovare le fantaquotazioni dei 30 big in gara.