Scarpa senza chiodi né colla: la calzatura verde made in Fermo

Fermo, 8 settembre 2024 – La scarpa senza colla e chiodi nasce nel Fermano. Pare una magia e invece è l’idea innovativa del progettista Massimo Centanni Fiorini che la presenterà nei prossimi giorni alle più importanti fiere di settore. L’innovazione made in Marche sbarca a Milano proprio durante il Micam, la più importante fiera internazionale delle calzature, e il Simac, riferimento per i macchinari del settore scarpe e pelle. Durante i giorni delle manifestazioni (15-19 settembre) sarà possibile conoscere l’innovativo sistema di cucitura ideato dal progettista Massimo Centanni Fiorini di Fermo in collaborazione con Lab.

Cinzia Srl di Montegranaro e Arsutoria School, leader in Italia per la formazione dei professionisti di calzature e pelletteria. "Abbiamo abbinato la maestria degli artigiani all’innovazione tecnologica e alla necessità di rispondere al mercato che chiede prodotti sempre più ecosostenibili e al contempo comodi. Dopo un lungo studio è nato un nuovo sistema di cucitura, che presenteremo durante il Micam e il Simac, il quale non prevede l’utilizzo di colle e chiodi" spiega Massimo Centanni Fiorini. Grazie a questo nuovo sistema si possono progettare e realizzare diverse tipologie di calzature garantendo qualità, flessibilità e sostenibilità.