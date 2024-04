Porto San Giorgio, assolto il sindaco Loira

Porto San Giorgio (Fermo), 19 aprile 2017 - Il sindaco Nicola Loira e la dirigente comunale Maria Fuselli sono stati assolti perché “Il fatto non sussiste” dall'accusa di “abuso d'ufficio” in relazione ad incarichi conferiti a due grafici in maniera ritenuta non corretta.

Gli imputati avevano chiesto ed ottenuto il giudizio immediato e oggi si è svolto il processo nel tribunale di Fermo davanti al collegio giudicante, il quale ha pronunciato il verdetto di assoluzione. La procura della Repubblica aveva svolto le indagini e deciso il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio dando seguito ad un esposto del consigliere comunale di opposizione ed ex sindaco Andrea Agostini.