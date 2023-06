Nuova Giunta Porto Sant’Elpidio: chi sono gli assessori

Porto Sant’Elpidio, 7 giugno 2023 – Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha scelto i suoi collaboratori, pescando principalmente dalle due liste che sono maggiormente rappresentate in consiglio comunale (Fd’I, con 5 consiglieri) e ‘SiAmo Pse’ (3 consiglieri), facendo un’unica eccezione per Progetto Pse che non ha un consigliere ma esprime comunque l’assessore Marco Traini (bilancio). Nell’ordine: Andrea Balestrieri (Fd’I, il più votato in assoluto con 448 preferenze) conquista praticamente di diritto la carica di vicesindaco, con deleghe ai lavori pubblici, difesa della costa, decoro urbano e manutenzione, cimitero, protezione civile, rapporti con i quartieri. Ad Enzo Farina (SiAmo Pse) politiche per la sicurezza, Polizia Locale, trasporti, sport e tempo libero, partecipazione e cittadinanza attiva. Marco Traini (Progetto Pse, che non ha rappresentanza in consiglio), bilancio e politiche sociali, della famiglia e della casa, digitalizzazione. E poi le due quote rosa (entrambe di Fd’I e nessuna delle due elette in consiglio comunale): Elisa Torresi: turismo, cultura, politiche educative e scolastiche, politiche giovanili e pari opportunità. Maria Laura Bracalente, commercio, ambiente, attività produttive, transizione ecologica, politiche europee.

Il sindaco Ciarpella tiene per sé oltre alle consuete deleghe di pertinenza del primo cittadino, l’urbanistica, Pnrr, personale e società partecipate.

Si prevede la creazione di tavoli di concertazione praticamente su ogni settore per supportare le attività degli assessorati di riferimento con il contributo di figure esperte interne alla maggioranza o scelte sul territorio e deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza che saranno rese note nel corso della prima seduta consiliare che, probabilmente, si terrà il 19 giugno.