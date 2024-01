Elezioni Fermo, al voto 22 Comuni su 40: i cittadini scelgono sindaci e consiglieri

Fermo, 21 gennaio 2024 – Le elezioni amministrative 2024 si avvicinano, si voterà tra il 15 aprile e il 15 giugno, e nella provincia di Fermo sono 22 su 40, i Comuni chiamati al rinnovo delle cariche di sindaco e membri del Consiglio comunale. Uno solo dei 22 Comuni censisce una popolazione sopra i 5 mila abitanti (inferiore a 15 mila) ed è Monte Urano, 4 sono i Comuni con densità compresa tra i 2 mila e 3400 abitanti e sono Amandola, Falerone, Grottazzolina e Servigliano, 7 i Comuni con popolazione compresa tra i mille e duemila abitanti e sono Campofilone, Lapedona, Torre San Patrizio, Francavilla d’Ete, Magliano di Tenna, Ponzano di Fermo e Montappone, 6 sono i Comuni con popolazione compresa tra i 500 e i mille: Monte Giberto, Monsampietro Morico, Moresco, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Belmonte Piceno.

A chiudere la rosa dei Comuni chiamati alle urne per il 2024, i più piccoli, che censiscono meno di 500 abitanti e sono: Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino e Smerillo. I Comuni che vanno al voto, guidati dal sindaco uscente allo scadere del primo mandato sono: Grottazzolina guidato dal sindaco Alberto Antognozzi, Campofilone dal sindaco Gabriele Cannella, Moresco dal sindaco Gianfelice Angelini, Monte Vidon Combatte dal sindaco Gaetano Massucci, Magliano di Tenna dal sindaco Pietro Cesetti, Ponzano di Fermo dal sindaco Ezio Iacopini, Montefalcone Appennino dal sindaco Giorgio Grifonelli e Torre San Patrizio dal sindaco uscente Luca Leoni. I Comuni che vanno a nuova elezione comunale, amministrati da sindaci uscenti al secondo mandato consecutivo sono: Monte Urano guidato dal sindaco Moira Canigola, Amandola dal sindaco Adolfo Marinageli, Falerone dal sindaco Armando Altini, Lapedona dal sindaco Giuseppe Taffetani, Monte Rinaldo dal sindaco Gianmario Borroni, Servigliano dal sindaco Marco Rotoni, Montappone dal sindaco Mauro Ferranti, Massa Fermana dal sindaco Gilberto Caraceni, Smerillo dal sindaco Antonio Vallesi, Monte Vidon Corrado dal sindaco Giuseppe Forti e Belmonte Piceno dal sindaco Ivano Bascioni. Scadenza per il terzo mandato consecutivo invece, per i sindaci dei Comuni di Monte Giberto Giovanni Palmucci, Monsampietro Morico Romina Gualtieri e Francavilla d’Ete Nicolino Carolini.

La distinzione della densità di popolazione per ogni Comune e la consequenzialità dei mandati dei rispettivi sindaci, sono legati al provvedimento di cui si è molto discusso negli ultimi giorni, che apporterebbe variazioni al decreto legge in materia di elezioni (su cui non ci sarebbero conferme dal governo). La bozza decreto prevede un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni con più di 5 mila abitanti (fino a 15mila) dove ora vige il limite di due mandati di fila, mentre per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti verrebbe eliminato il limite del terzo mandato consecutivo. Se il decreto dovesse essere convertito in legge, potrebbero aprirsi possibili ricandidature per i sindaci Canigola, Palmucci, Gualtieri e Carolini, altrimenti esclusi dalle elezioni.