Ballottaggio a Porto Sant'Elpidio, sfida tra Petrini e Ciarpella: quando e come si vota

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 26 maggio 2023 – Gli elettori della seconda città della provincia di Fermo, Porto Sant’Elpidio, tornano al voto per il ballottaggio domenica 28 maggio (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 29 maggio (seggi aperti dalle 7 alle 15) e dovranno scegliere il loro futuro sindaco tra Paolo Petrini e Massimiliano Ciarpella (questo l’ordine di comparizione sulla scheda elettorale).

Da sinistra, Paolo Petrini e Massimiliano Ciarpella al ballotaggio. Il nome del nuovo sindaco di Porto Sant'Elpidio si conoscerà lunedì 29 maggio 2023

Come si vota

Nel ballottaggio il voto può essere espresso unicamente per uno dei due candidati alla carica di sindaco, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Il voto disgiunto - ovvero la possibilità, in occasione del primo turno, di votare per un candidato alla carica di sindaco e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata a quel candidato a sindaco – non è ammesso nel turno di ballottaggio.

Cosa serve per votare

Per votare è necessario andare al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità.

Chi è Paolo Petrini

Paolo Petrini, ex sindaco, già assessore e vicepresidente della Regione nonché ex parlamentare, si è presentato come candidato senza partito (avendo lasciato il Pd da tre anni) ma comunque ricadente nell’area del centrosinistra. E’ sostenuto dalla sua lista civica, Paolo Petrini sindaco, da Impegno Civico, Tradizione e Futuro e Partito Democratico.

Chi è Massimiliano Ciarpella

Massimiliano Ciarpella vanta una breve esperienza come consigliere comunale di opposizione per il Pdl, non ha alcuna tessera ma ammette di riconoscersi nelle idee di centrodestra. La sua coalizione è formata da sette liste: SiAmo Pse, Pse si muove, Pse al Centro – Udc – Civici, Il centrodestra per Pse, Porto Sant’Elpidio sul serio, Progetto Civico e Fratelli d’Italia.

I risultati al primo turno

Non ci sono stati apparentamenti dopo il primo turno con il candidato sindaco escluso, Gian Vittorio Battilà e la sua coalizione di cui, oltre alle civiche, facevano parte Forza Italia e Lega. Un centrodestra diviso che al ballottaggio potranno in qualche modo riunirsi, visto che le indicazioni di voto dei referenti regionali di Fi e Lega sono state inequivocabili: il voto è per Ciarpella. Al primo turno, quest’ultimo ha sfiorato una vittoria di portata storica per un Comune da sempre ‘rosso’, raggiungendo il 49,5%, vincendo praticamente in tutte e 19 le sezioni (solo in un caso è arrivato dietro Petrini, ma di un solo voto), mancando l’obiettivo per neanche 60 preferenze.

Petrini arriva al ballottaggio con il 27,8% dei voti ottenuti al primo turno e punta sulla larga fetta di cittadini del partito dell’astensione (oltre il 38% dei 20076 aventi diritto).

Quando si sapranno i risultati

Le operazioni di spoglio inizieranno lunedì 29 maggio, subito dopo la chiusura delle urne per cui a metà pomeriggio si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Porto Sant’Elpidio. Viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, vince lo sfidante collegato alla lista o al gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

A parità di cifra elettorale, è proclamato primo cittadino il più anziano fra i due candidati.