Ancona sceglie il sindaco, la guida al voto per il ballottaggio

Ancona, 26 maggio 2023 – Dalla mezzanotte odierna scatta il silenzio elettorale. Un sabato di pausa poi, domenica e lunedì, gli anconetani saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco della città dopo la decade di Valeria Mancinelli.

Ad inizio settimana, la Commissione elettorale circondariale ha effettuato le estrazioni per il posizionamento dei candidati e delle liste collegate sulla scheda valida per il ballottaggio. È successo, scherzo del destino, che il candidato di centrodestra Daniele Silvetti occuperà la parte sinistra della scheda, mentre la candidata di centrosinistra Ida Simonella sarà sulla destra. A Daniele Silvetti sono collegate otto liste, dopo l'apparentamento ufficiale con Ripartiamo dai Giovani dell'ex candidato “under” Marco Battino. Nell'ordine: Forza Italia-Civici Ancona, Udc, Civitas Civici Salvi, Fratelli d'Italia, Ancona Protagonista, Lega, Rinasci Ancona e, appunto, Ripartiamo dai Giovani.

A Ida Simonella sono collegate, invece, sei liste: Ancona Futura, Repubblicani per Ancona, Ancona Diamoci del Noi, Ancona Popolare-Centristi x Ancona, Partito Democratico, Azione-Italia Viva-Calenda.

La guida al voto

Il voto dovrà essere espresso con un segno sul nome del candidato sindaco prescelto. Il fac simile della scheda elettorale, che vi proponiamo, è disponibile anche sul sito della Prefettura di Ancona. I seggi saranno aperti domenica 28 e lunedì 29 maggio. Domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 lunedì. Si procederà con lo scrutinio alla chiusura delle votazioni.

Nelle Marche si vota per il ballottaggio anche a Porto Sant’Elpidio.

Resta invariato il corpo elettorale nel capoluogo dorico, con 80.752 anconetani chiamati al voto. Per il rilascio delle tessere elettorali i cittadini si potranno rivolgere all'ufficio Anagrafe in piazza XXIV Maggio con orari straordinari anche durante le giornate di voto. Per il rilascio della carta d'identità l'ufficio di via Piave 10 sarà aperto in via straordinaria sabato 27 dalle 9 alle 13, domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15.

Com’è andato il primo turno

Il primo turno di domenica e lunedì 14 e 15 maggio si era concluso con Daniele Silvetti avanti con il 45,11% (19.643 voti). Ovvero quasi quattro punti percentuali in più rispetto alla sua rivale Ida Simonella, ferma al 41,28% (17.979 voti).

Stretta di mano tra i due candidati al ballottaggio Ida Simonella e Daniele Silvetti

Marco Battino porterà in dote il 2,18% (948 voti) e si è schierato con Silvetti.

Simonella, invece, non ha fatto apparentamenti con gli altri tre candidati sindaco sconfitti al primo turno.

Proprio a sinistra le posizioni degli ex candidati sono diverse. Il M5s (3,64%l, 1.584 voti) di Enrico Sparapani ha lasciato liberi gli elettori. Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta (6,11%, 2.660 voti) di Francesco Rubini hanno detto agli elettori di non votare centrodestra ma non hanno sottoscritto accordi con il centrosinistra di Ida Simonella.

Europa Verde (1,69%, 735 voti) di Roberto Rubegni sosterrà, invece, Simonella.