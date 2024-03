Fermana, ringraziamenti al Sestri Levante

È iniziata la mini-pausa pasquale per i giocatori della Fermana. Riposo meritato dopo la vittoria per 3-2 contro il Rimini. L’impresa di andare ai playout e sperare ancora nella salvezza rimane proibitiva: i punti da recuperare sono tanti e le partite sempre di meno, al termine della stagione ne mancano quattro (due in casa e due in trasferta, con la prossima a Sassari contro la Torres). Ma i tre punti conquistati al Recchioni in quel modo, senza mai smettere di crederci, hanno ridato vita a tutto l’ambiente. Una vittoria che ha rivitalizzato, non solo i giocatori, che non esultavano da due mesi, ma anche i tifosi. Non hanno mai lasciato sola la squadra e anche nella vittoria contro il Rimini hanno messo un pezzo importante. La Fermana continua a crederci, anche perché l’Olbia perde ancora. I sardi sono stati sconfitti in rimonta in casa dal Sestri Levante: dopo il vantaggio di Ragatzu, Parlanti e Fossati hanno fatto un grande favore ai gialloblù. Quindi aggancio all’Olbia che si fa più concreto, ma ancora non del tutto. Infatti la squadra di Gaburro ha giocato una partita in meno rispetto alla Fermana. Dovranno recuperare la sfida contro il Rimini, in programma per lo scorso weekend ma rinviata a causa degli impegni con la nazionale di San Marino di diversi componenti del roster dei sardi. Rimini-Olbia si giocherà mercoledì 3 aprile alle ore 20:45. Lì si capirà quanto l’aggancio della squadra di Mosconi sia concreto, e da lì passerà tanto anche delle ambizioni di salvezza dei gialloblù. Al momento però la Fermana rimane sotto la squadra sarda, in vantaggio negli scontri diretti vista la lora vittoria all’andata e il pareggio al ritorno. Perciò l’aggancio non basta e bisogna rosicchiare ancora punti sulla quintultima, ora a -10 visto il pareggio casalingo dell’Ancona contro la Spal. Ricordiamo che per disputare i playout, serve un distacco di otto punti o inferiore tra penultima e sedicesima. I gialloblù osservano tutti i vari risultati e le combinazioni da casa, in vista della Pasqua.

Il ritorno in campo sarà caratterizzato dalla gara a Sassari contro la Torres dell’ex Fischnaller. Altra stagione sensazionale per l’altoatesino in Sardegna dopo quella dello scorso anno al Recchioni. Ambizioni completamente diverse e sardi che devono blindare il secondo posto in classifica. Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo che la Fermana dovrà affrontare anche senza due pedine fondamentali come Santi e Misuraca. Infatti i due sono stati ammoniti nel corso della partita contro il Rimini ed erano entrambi diffidati. Per due assenze, due ritorni altrettanto importanti. Infatti mister Mosconi ritroverà a pieno regime sia Malaccari, out nell’ultima gara per affaticamento e che dunque ritroverebbe subito la titolarità al posto di Misuraca, ed Eleuteri. Il terzino, nel suo miglior momento stagionale, aveva subito un brutto strappo nella gara contro l’Olbia. A Sassari potrebbe rivedere il campo.

