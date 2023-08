Buskers Ferrara 2023: strade chiuse e parcheggi

Ferrara, 22 agosto 2023 - Manca davvero pochissimo al via del Ferrara Buskers Festival e già sono annunciati oltre 150 artisti di strada nel cuore della città, 250 spettacoli in cinque giorni, 23 nazioni rappresentate, un dopo-festival quotidiano per proseguire con musica e intrattenimento.

Una festa che partirà domani, 23 agosto, dalle 20 alle 24 in centro e dalle 23,30 alle 3 a parco Massari, per il dopo-festival e si sfodera nel ‘quadrante’ del centro storico, in particolare corso Martiri, piazza Savonarola, piazza Trento Trieste, largo Castello, piazza Repubblica, via Mazzini, via Adelardi, via Garibaldi, piazza Municipale, corso Giovecca (da via Montebello all’incrocio 4S), viale Cavour (da incrocio 4S al semaforo delle poste Centrali), via Borgoleoni, piazzetta Sant’Anna, oltre allo spazio di Parco Massari. Strade per le quali il comune predisporre la chiusura e quindi deviazioni e cambi di viabilità in città necessari per lo svolgimento del Festival.

Ogni informazione utile sarà possibile trovarla sui canali istituzionali e sul nuovo portale turistico www.inferrara.it. dove trovare tante iniziative come il mercatino artistico di largo Castello a cura di Cna, il food village in piazza Castello (dove sarà presente anche un banchetto informativo a cura della scuola MyES), un’area drink in piazza Trento Trieste, sotto i portici del duomo la ‘sorgente urbana’ con erogatore di acqua e materiale divulgativo contro gli sprechi e per il corretto utilizzo della risorsa idrica e in piazzetta Sant’Anna la danza.

Nel Parco Massari, con la collaborazione dell’Associazione Puedes, è allestito invece il dopo-festival, con la presenza di alcuni stand per la somministrazione e di una consolle per musica di sottofondo e attività che andranno dalle 23.30 alle 3.00 del mattino successivo.

Viabilità e strade chiuse

Interrotto l'asse viario Giovecca-Cavour da via Palestro a via Spadari nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 agosto dalle 19.30 alle 01 e il 27 agosto dalle 16 alle 22. Nelle stesse date e orari divieto di transito anche nella semicarreggiata lato numeri civici dispari del tratto di corso Giovecca da via Montebello a via Palestro, oltre che in via Boldini e in via Borgo dei Leoni, da largo Castello a via Padiglioni. Divieto di transito nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle 18 alle 01, e il 27 agosto dalle 16 alle 24 in: Controviale Cavour (dal c.n. 24 a Via Armari); Controviale Cavour (da Via Spadari a Largo Castello); Via Borgo dei Leoni (da Largo Castello a Via Padiglioni); Piazza Repubblica; Via della Luna (da Via Garibaldi e Via Malborghetto); Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Cattedrale, Piazza Municipale, Piazza Trento Trieste; Via Mazzini; Via Canonica; Via Contrari (da Via Canonica a Via De' Romei); Via Voltapaletto (da Via Canonica a Via de' Romei); Via Bersaglieri del Po; Via Adelardi; Largo Castello, Corso Ercole I d'Este tratto da Largo Castello a Piazzetta Torquato Tasso, Via Cairoli; Corso Martiri della Libertà; Via Garibaldi; Via Cortevecchia (da Corso Martiri della Libertà al c.n. 43); Corso Porta Reno (da Via C.Mayr a Piazza Trento Trieste); Via San Romano; Via Amendola; Piazza Gramsci; Via Ragno (da corso Porta Reno a Via San Romano).

Parcheggi: orari e costi

Il parcheggio Borgoricco ha a disposizione 101 posti e vi si accede dalla Contrada di Borgoricco: dalle 7.30 alle 20 si paga 1,20 euro (prima ora) poi 1,80 euro mentre dalle 20 alle 7.30 passa a 0,60 euro l’ora. Al parcheggio San Guglielmo si entra da via Palestro e tiene 169 auto: nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 20 la tariffa è di 1,20 euro l’ora e dalle 20 alle 24 passa a 0,60 euro l’ora mentre nei festivi l'orario 7.30/24 ha il costo di 0.60 euro l'ora. Conta fino a 831 posti il parcheggio centro storico di via Darsena: è gratuito nei giorni festivi mentre nei feriali, dalla 7.30 alle 20 il costo è di 0,80 euro l'ora (importo max 3,20 euro) e dalle 20 alle 24 passa a 0,25 euro l’ora ( Importo max 1euro). Infine, il parcheggio Diamanti da via Arianuova con 196 stalli:anch'esso gratuito nei giorni festivi, nei feriali invece, dalle 7.30 alle 20 costa 0,50euro l’ora (importo max 2euro) . Oltre a questi che sono i parcheggi principali della città, vi sono tanti altri più piccoli punti dove poter parcheggiare così come i parcheggi lungo le vie