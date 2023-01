Capodanno 2023 a Ferrara, in 30mila per l’Incendio del Castello

Le spettacolari immagini dell'incendio del Castello (Businespress)

Ferrara, 1 gennaio 2023 – Lo storico spettacolo dell'incendio del Castello, a Ferrara è tornato a salutare il nuovo anno, dopo la pausa della scorsa edizione per il 2021-2022 e dopo quella del 2020-2021 andata in scena in assenza di pubblico.

Con il naso all’insù circa 30mila persone, per ammirare i quindicimila fuochi d'artificio sincronizzati sulle note di un repertorio che ha spaziato dagli 'Two Steps From Hell' fino a Thomas Bergersen, con la sua Ocean Princess.

Il sindaco: “Guardiamo con fiducia al 2023”

“L'edizione di quest'anno segna il ritorno di un evento atteso e unico nel suo genere, dopo anni difficili (e nel perdurare di difficoltà legate all'impatto della pandemia e alle impennate dei costi), che segna l'avvio di un 2023 a cui guardiamo con fiducia e che porterà con sé tante novità storiche, la riapertura di palazzo dei Diamanti, il 18 febbraio, il concerto di Bruce Springsteen, il 18 maggio, un'estate ricchissima, cantieri e nuove infrastrutture”, dice il sindaco Alan Fabbri, ringraziando i circa 200 lavoratori in campo e le 25 aziende “che hanno cooperato all'ottima riuscita dell'evento”.