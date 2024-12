Capodanno a Ferrara: va in scena l’ultimo Incendio al Castello per accogliere il 2025

Ferrara, 20 dicembre 2024 – Il Capodanno si avvicina e Ferrara si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un evento che, giunto alla sua 25esima edizione, è ormai diventato un appuntamento fisso per la città.

Il Capodanno ferrarese, noto soprattutto per l’”Incendio del Castello Estense”, richiama ogni anno migliaia di visitatori grazie all’atmosfera creata dallo spettacolo di suoni e fuochi d’artificio. L’attesa è tanta, quest’anno anche maggiore, dato che il Castello verrà chiuso a causa di un cantiere e pertanto, almeno per l’anno prossimo, lo spettacolo pirotecnico non si svolgerà.

L'incendio del Castello Estense che colora e fa ballare i cittadini e i turisti nella notte di Capodanno a Ferrara

Il programma

Nella serata del 31 dicembre protagonista nella città estense sarà Piazza Castello, dove a partire dalle 22 prenderà il via l’intrattenimento musicale curato da Radio 105, per la prima volta partner dell’evento. La piazza sarà animata dal dj set di Dario Micolani, conduttore dell’emittente, e dalle esibizioni di due giovani artiste: Federica Andreani ed Enula, entrambe reduci dal talent Amici.

La musica accompagnerà il pubblico fino al momento più atteso della serata: lo spettacolo piromusicale. A mezzanotte, infatti, il Castello Estense sarà protagonista di un suggestivo show di fuochi d’artificio sincronizzati con una colonna sonora. L’ Incendio del Castello durerà circa 15 minuti e promette un gioco di luci e suoni che trasformerà il monumento simbolo della città in uno scenario spettacolare.

La festa proseguirà fino alle 2 con il format “Shake hit” di Radio 105.

Per chi non potrà essere presente fisicamente, l’intera serata sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Ferrara e delle piattaforme collegate all’amministrazione locale.

Fornasini: “Opportunità straordinaria per valorizzare la nostra città”

L’assessore al Turismo Matteo Fornasini commenta: “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare la nostra città e renderla ancora più accogliente e attrattiva durante le festività di fine anno. È un appuntamento che ogni anno conferma il suo successo, richiamando visitatori da tutta Italia e coinvolgendo tantissimi cittadini ferraresi” – e continua – “Ringraziamo tutti coloro che, con passione e collaborazione, stanno contribuendo a realizzare questo evento, dagli operatori turistici ai commercianti locali, confermando l’importanza di un impegno condiviso per il benessere e la crescita della città”.

Gli organizzatori del Capodanno a Ferrara

Il Capodanno ferrarese è organizzato da Ferrara Tua Spa e Ferrara Expo srl con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara, oltre al contributo della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Tra i sostenitori figurano anche la Fondazione Teatro Comunale e InFerrara. Radio 105 è partner ufficiale dell’evento, mentre il Gruppo Hera è main sponsor.