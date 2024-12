Dinner in the Sky Ferrara, aperitivi e cene a 50 metri: quando e come prenotare

Ferrara, 21 dicembre 2024 – Per la prima volta, la città ospiterà Dinner in the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50 metri di altezza, sospesi nel cielo. L'evento, organizzato da Dits Italia, si terrà dal 22 al 27 luglio 2025, nel suggestivo Lungofiume della nuova Darsena riqualificata di Ferrara e costerà fra 79 e 198 euro.

L'arrivo dell’evento in città coincide con l’undicesima edizione di Mangiafexpo, in collaborazione con il Comune di Ferrara, che celebra la ristorazione del territorio dal 2015. La manifestazione avrà luogo dal 21 luglio al 10 agosto, con 19 aree di ristorazione.

Dinner in the Sky dal 2006 ha realizzato oltre 10mila eventi in alcune delle città più iconiche del pianeta, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles. Il concetto è semplice: le persone possono mangiare e brindare a 50 metri d’altezza, su un’ esclusiva piattaforma da dove ammirare il paesaggio cittadino e il Po di Volano. L’edizione ferrarese sarà strutturata in quattro turni giornalieri: aperitivo, apericena e due turni di cena.

La piattaforma a 50 metri d'altezza

Che cos’è Dinner in the sky

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche nel panorama della ristorazione. Il format ‘volante’ ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1 in Italia. Per farsi un’idea degli eventi è possibile guardare i video su Youtube.

Il tema della sicurezza

Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell'esperienza.