Carnevale di Cento 2023 al via: ecco le date, gli ospiti e il programma

Carnevale di Cento

Cento, 04 febbraio 2023 - Comincia domenica 5 febbraio, il Cento Carnevale d’Europa, che dopo la novità dell’edizione estiva 2022 torna posizionato nel calendario in inverno, come da tradizione. Un’edizione per la quale Ivano e Riccardo Manservisi hanno lavorato alacremente realizzandola in pochissimo tempo e che vedrà salire sul palco di piazza Guercino, grandi nomi della musica, acclamati ed amati.

Il primo big, ad aprire domenica il carnevale sarà Ermal Meta con un live straordinario e unica occasione per i fans di vederlo, dopo il recente annullamento del tour. Domenica 12 si proseguirà con Emis Killa, altro bel colpo dei Manservisi che per il 19 puntano sulle eccellenze locali con i Disco Club Paradiso.

Domenica 26 torna il talentuoso rapper latino J Peralta e il 5 marzo, gran finale con Radio Bruno Carnival Party, la proclamazione del carro vincitore, il testamento di Tasi e lo spettacolo pirotecnico. Energia e divertimento sono ancora una volta le parole d’ordine del carnevale e a partire da domenica, non mancheranno i ritmi carioca delle ballerine brasiliane ricordando il gemellaggio del Cento Carnevale d’Europa con Rio de Janeiro. Sul palco anche la musica della Dj Giulia Regain e i bravi presentatori Patty Po e Alessandro Ramin.

I carri e la sfilata. Grandi protagonisti i 5 carri di carnevale, enormi opere ingegnose e teatrali di cartapesta che toccheranno temi importanti: i Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ parlando dell’invidia, l’invito a sognare dei Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’, l’amore con i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’, i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ e la rinascita dopo un periodo di difficoltà, il Risveglio con “Ordinarie Follie” raccontando l’uomo che ha rovinato le meraviglie. Ad aprire, il gruppo in maschera a piedi ‘Figli delle stelle’ che racconteranno una storia facendo brillare piazza. Ad anticiparli, il rombo della motorvalley ogni domenica diverso partendo ora con lo scalpitio dei cavallini della Ferrari. La sfilata inizierà alle 14.

Circuito. Per accedere al circuito carnevalesco occorrerà essere muniti di abbonamento o del biglietto, acquistato on line o sul posto: 16 euro il prezzo pieno, sconti per gruppi 25 persone, gratis per i bambini sotto 1 metro e 20. Si potrà accedere da due punti: l’entrata all'incrocio tra via XXV Aprile, XX Settembre, 2 Giugno o da quella tra via IV Novembre e via Malpighi. Soltanto i residenti all’interno del capoluogo di Cento, potranno accedere liberamente al circuito del Carnevale fino alle ore 10.30. Dopo tale orario dovranno munirsi di biglietto per accedere al circuito. Potranno invece accedere in qualsiasi momento i residenti all’interno del circuito.

Eventi collaterali. Aspettando carnevale, oggi, sabato febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in Pinacoteca San Lorenzo ‘Un Pianoforte per Il Guercino’(iniziativa che si ripete anche domattina) che permetterà di visitare le opere del Guercino ma anche di suonare il pianoforte che si troverà all’interno della chiesa. Alle 16 in piazza, invece, ci sarà lo spettacolo di burattini di Mattia, alle 20.30 a Villa Borgatti a Corporeno la ‘Cena di carnevale in musical’ a cura di Associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, con la partecipazione di Accademia del musical di Cento. Iniziativa che si ripeterà tutti i sabati di carnevale. Prenotazione obbligatoria tel 3347507145. Domani, domenica 5 febbraio, dalle 10 alle 12.45 in Rocca, ci sarà la rievocazione storica ‘Il Cardinale Giuliano Della Rovere a Cento’ a cura della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del Gambero che riproporrà l’evento durante tutto il periodo carnevalesco.