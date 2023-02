Carnevale di Cento 2023, biglietti quasi esauriti: "È l’edizione dei record"

Riccardo Manservisi

Cento, 4 febbraio 2023 - Il countdown del Cento Carnevale d’Europa, dai giorni è passato alle ore e tutto è pronto per domenica quando finalmente, dopo il buio dei lockdown pandemici e l’edizione estiva a maggio e giugno 2022, la manifestazione torna davvero alla normalità, per 5 giornate di divertimento e grandi artisti: domani Ermal Meta, il 12 Emis Killa, il19 i Disco Club Paradiso, il 26 J Peralta e il 5 marzo, gran finale con Radio Bruno Carnival Party, la proclamazione del carro vincitore, il testamento di Tasi e lo spettacolo pirotecnico.

«C’è stato un grande sforzo da parte nostra – dice Riccardo Manservisi della project leader Manservisi eventi – siamo pronti e ringraziamo tutto il nostro staff, chi ha collaborato e le associazioni carnevalesche nell’approntare, in così poco tempo, un nuovo carnevale che torna finalmente nella sua versione tradizionale ed invernale. I numeri sono molto buoni, le prevendite dei biglietti stanno andando a gonfie vele e anche gli abbonamenti, in numero limitato ma da record, si stanno esaurendo". E si guarda a domani. "Siamo assolutamente ottimisti su questa bella edizione che torna alla normalità – prosegue – Ieri abbiamo mostrato il carnevale su Buongiorno Regione, al Tg1 della mattina e al Tg3 del mezzogiorno e domenica avremo anche Rai news 24 in circolo continuo coi servizi realizzati tra ieri e domenica per dare una buona copertura mediatica e e pubblicitaria insieme anche ai nostri media partner e le radio". Poi Ermal Meta, unica data dopo il recentissimo annullamento del tour. "I fans potranno vederlo qui e siamo contenti di averlo con noi, mantenendoci come unico impegno. Vediamo esserci grande interesse anche dal suo fans club. Ci allieterà in un grande live. Siamo ottimisti sulle presenze e di un grande lancio per questa prima domenica di una bella edizione". Già annunciati gruppi da tutta Italia. "Un’edizione che torna alla sua formula storica – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli - abbiamo sentito il peso del tempo dimezzato per organizzarla, non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. C’è stato dialogo continuo, costante e costruttivo con le associazioni carnevalesche che hanno dato il meglio di sé nonostante un periodo non facile nemmeno per loro e con tempi strettissimi, realizzando carri veramente belli, con tanto impegno. Sarà sicuramente una bella edizione".

E amplia . "Sono molto contenta della bella novità del gruppo a piedi, i Figli delle Stelle, che apre anche una possibilità a futuri gruppi e ampliamenti dell’edizione 2024 – chiude - C’è tanto entusiasmo e anche a livello turistico riceviamo costanti chiamate. Molto interesse anche per le tante iniziative collaterali che saranno le più varie, tra burattini, conferenze, iniziative al giardino Zanandrea e San Lorenzo, con la chiesa e i quadri visitabili e un pianoforte che chiunque potrà suonare".