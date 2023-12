Ferrara Summer Festival con Calcutta, Tedua, Tommaso Paradiso e gli Extreme: ecco quando

Ferrara, 16 dicembre 2023 - Sono Calcutta, Tedua, Tommaso Paradiso e gli Extreme, con l'unica data italiana, i primi nomi annunciati del Ferrara Summer Festival che nella sua 4a edizione vuole ancora una volta portare la città estense al centro dell'estate 2024 promettendo una rassegna per tutti i gusti.

Organizzato dall’associazione Butterfly per la prossima edizione già annunciano due palchi perché, oltre a quello in piazza Trento Trieste vi sarà anche quello in piazza Ariostea. E già i primi nomi annunciati hanno riscosso l'attenzione del pubblico italiano. Da segnare sul calendario il 30 giugno 2024 Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste, uno degli autori che meglio racconta i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza, emozionare e sorprendere con i nuovi brani dell'album ‘Sensazione Stupenda’.

I biglietti sono già in vendita online. Si prosegue il 6 luglio con Tedua: il suo singolo "Parole Vuote" con Capo Plaza, nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music.

Il 7 luglio, in piazza Ariostea protagonista sarà Calcutta, cantautore noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, che arriva in città con il suo tour che mescolerà brani del disco 'Relax', già ala top di vendite, e i suoi successi.

E i grandi nomi proseguono annunciando l'unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che ha scelto Ferrara per il 4 luglio, in piazza Ariostea. Serata che vedrà anche gli ‘H.E.A.T’ e ‘ECLIPSE’, due band svedesi che faranno da supporto al gruppo Extreme. Partner dell’evento Radio Freccia e biglietti in prevendita esclusiva online dalle 10 di oggi o in prevendita generale dalle 10 del 18 dicembre.