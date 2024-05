Un fine settimana con il festival Bonsai a Ferrara: due giorni da vivere

Ferrara, 10 maggio 2024 – Primo fine settimana con il festival Bonsai del teatro ferrara Off. In due giorni, quattro spettacoli con debutti e primi studi. L’ottava edizione prende ufficialmente il via con quattro narrazioni performative al teatro Ferrara Off, in Viale Alfonso I d’Este, 13. I primi due spettacoli andranno in scena oggi alle 21.

Il debutto di “In caos nato” di Pouria Jashn Tirgan, che ha aperto il Festival Bonsai lo scorso mercoledì con un’anteprima speciale per gli studenti del liceo Ariosto, sarà preceduto dal primo studio di “Per piacere”, dove la danzatrice e performer milanese Annalisa Limardi si interroga su cosa significa piacere e perché ne abbiamo tanto bisogno. Tirgan proporrà poi uno spettacolo che unisce l’arte della spokenword, la poesia performativa, al teatro di narrazione, cercando una nuova strada per raccontare la sua storia personale, che mette al centro le origini in bilico tra cultura iraniana e italiana. Domenica, sempre alle 21, torna in scena Annalisa Limardi con “No”, breve piéce che indaga la difficoltà di riconoscere, esprimere e difendere i propri confini personali e intimi. A seguire la regista Ksenija Martinović è di nuovo a Ferrara Off, dove aveva chiuso Bonsai lo scorso

anno, per portare con Federico Bellini “Tesla”, spettacolo sul celebre scienziato: un attraversamento di generi, dal teatro di pura narrazione a quello rappresentativo sino alla performatività contemporanea. Novità del 2024 del Festival Bonsai è il biglietto responsabile. Per garantire l’accesso a tutte le persone, sarà il pubblico a scegliere la quota di ingresso più sostenibile, tra varie fasce di prezzo. Ognuno sarà libero di contribuire in base alla propria disponibilità, perché il teatro ha bisogno del sostegno degli spettatori, ma soprattutto della loro presenza. Questi i prossimi appuntamenti.

Il 18 maggio Bonsai apre le porte al mondo della natura con “Pappa Reale”, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale per celebrare la Giornata Mondiale delle Api. Alle 11 Ferrara Off accoglie la conclusione della passeggiata entomologica nel sottomura con la lettura di un brillante e macabro racconto di Roald Dahl per grandi e piccoli.