Ponte 8 dicembre, cosa fare e cosa vedere a Ferrara da Palazzo dei Diamanti al Castello

Ferrara, 8 dicembre 2023 – Oggi il Castello Estense, il Museo della Cattedrale e i Musei di Arte Antica, ovvero Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario e Casa di Ludovico Ariosto, sono aperti con i consueti orari di apertura.

Palazzo dei Diamanti ospita la mostra “Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito” e, in occasione della festa della Immacolata, rimane aperto oltre che nel consueto orario (dalle 9.30 alle 19.30) anche di sera fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22).

Palazzo dei Diamanti ospita la mostra ’Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito’

Sarà così anche per le feste il 30 dicembre, e il 5 e 6 gennaio. Tra i più significativi e sensibili interpreti della temperie artistica della prima metà del Novecento, Funi ha preso parte ai più importanti movimenti del tempo: dalle ricerche futuriste all’attenzione per le poetiche del Realismo magico, dalla pittura murale al recupero della tradizione italiana del Rinascimento e dell’antichità classica.

Per conoscere meglio il suo lavoro e la sua vita, sempre oggi è in programma la visita guidata “Raccontare l’arte: storie e miti di Achille Funi”, un viaggio tra oltre centotrenta opere, provenienti dalle più importanti collezioni pubbliche e private non solo italiane. Il costo è di 10 euro a persona (biglietto escluso), 7 euro per ragazzi dai 7 ai 13 anni, e gratuito per bambini fino ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a raccontarearte@gmail.com o telefonando al 339 1969869 (dalle 15 alle 18).

Sempre dedicate a Funi le visite guidate combinate che domani porteranno prima alla scoperta degli affreschi di Sala dell’Arengo - all’interno della Residenza Municipale- e poi alla mostra di Palazzo dei Diamanti. Una guida svelerà tutti i dettagli di una delle più belle sale affrescate della città, imponente impresa decorativa dipinta negli anni Trenta del Novecento, considerata capolavoro del pittore. A seguire, una breve passeggiata insieme alla guida fino a Palazzo dei Diamanti, dove insieme si potrà la mostra con le oltre 130 opere esposte. Info e prenotazioni su www.inferrara.it o presso lo IAT del Castello Estense. Il Castello fino al 26 dicembre ospita due mostre: quella su Arrigo Minerbi, prima retrospettiva dedicata allo scultore prediletto da Gabriele d’Annunzio, che ripercorre per la prima volta l’intero arco della produzione dell’artista ricollocandolo nel contesto artistico italiano di primo Novecento, e “Linus. Tutte le copertine dal 1965 a oggi”, che riunisce le 700 copertine originali della storica rivista dalla data della sua fondazione fino all’ultima edizione. Da Giovanni Gandini, Umberto Eco e Oreste del Buono, fino all’attuale direzione di Elisabetta Sgarbi e Igort, la rassegna è un viaggio nel colore, nelle idee, nella storia d’Italia, seguendo la rivoluzione a fumetti di “Linus” che ha contribuito a fare la storia culturale del nostro Paese.

Il Castello Estense diventa anche “formato famiglia” con la visita guidata di domani alle ore 15 “Un castello da Favola: principesse e cavalieri a corte”; un viaggio alla scoperta dello storico edificio attraverso le vicende di coraggiose principesse e gentili cavalieri, raccontate in modo interattivo ai giovani visitatori, tra letture divertenti e piccole sfide. Info e prenotazioni su www.inferrara.it o presso lo IAT del Castello Estense.

re. fe.