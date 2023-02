San Valentino, a Ferrara spuntano cuori e panchine ma anche l’offerta per una ‘fuga romantica’

Ferrara in love: cuori e panchine per San Valentino

Ferrara, 3 febbraio 2023 – Dolce risveglio a Ferrara. La città estense, infatti, sarà ricoperta di cuori e panchine da innamorati che accorciano le distanze all’ormai imminente giornata di San Valentino, il prossimo 14 febbraio. Chi passeggerà per le strade della città potrà concedersi piccole soste romantiche su una panchina o scambiarsi promesse ed effusioni su uno dei 25 cuori scintillanti. Non solo: spunta anche il pacchetto turistico per un soggiorno d’amore in città. Ecco di cosa si tratta.

San Valentino: arriva ‘Ferrara in love’

Con San Valentino all’orizzonte il Comune insieme al brand InFerrara lancia ‘Ferrara in love’, un’offerta turistica locale elaborata insieme all'agenzia cittadina Marfisa Viaggi. L’idea è quello di allestire la città di simboli dell’amore e al contempo proporre "un romantico city break nella città degli Estensi, nella suggestiva atmosfera della capitale del Rinascimento", tra pedalate nell''anello delle mura, percorsi nella Ferrara medievale, cena romantica e un giro, con vista sulla città, sulla ruota panoramica di parco Coletta.

Inoltre, il mese sarà pieno di appuntamenti elencati dallo stesso sindaco di Ferrara, Alan Fabbri: “il 14 San Valentino, il 16 Art & Ciocc, il 18 la riapertura di palazzo dei Diamanti, dopo pochi giorni il videomapping proprio sulla facciata di palazzo dei Diamanti e tanto altro ancora in vista della Pasqua e della primavera che culminerà col concerto di Bruce Springsteen al parco Urbano", elenca il sindaco Alan Fabbri.

Cuori e panchine a Ferrara: dove trovarle

Così, per dare a Ferrara quel tocco di romanticismo, la città sarà cosparsa qua e là da cuori scintillanti e panchine degli innamorati. Le 25 installazioni a led, fatte con alluminio a rattan naturale, si possono trovare in piazza Trento Trieste, corso Martiri della Libertà e al parco Marco Coletta, nel contesto del Winter park; quest’ultimo, prorogato proprio fino al 14 febbraio. Il tutto "avrà un consumo di soli 230 watt, assimilabile a otto lampadine da vetrina", dice il Comune.

Sul listone sarà posata una particolare panchina scintillante per accogliere le coppie e per romantiche foto ricordo. E, a proposito di panchina, al parco Marco Coletta il vicesindaco Nicola Lodi ha annunciato, proprio in queste ore, una specifica "sorpresa di San Valentino".

Fuga romantica a Ferrara: come prenotare

Potrebbe essere un'ottima idea regalare una fuga romantica in una città singolare come Ferrara. "Fuga romantica a Ferrara - San Valentino nella città delle biciclette” questo è il nome del pacchetto pensato per far festeggiare una coppia di innamorati con un city break infrasettimanale nella suggestiva atmosfera della capitale del Rinascimento.

L’offerta dal 14 al 15 febbraio 2023 comprende soggiorno in room & breakfast in centro con colazione inclusa, una cena romantica in un ristorante in centro, noleggio bici per una giornata, la card MyFe per i musei valida per due giorni e l’assicurazione. Il costo è di 260 euro a coppia.

Per prenotare si può andare sul sito: www.inferrara.it/p/210/acquista/fuga-romantica-a-ferrara