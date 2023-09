Teatro nuovo a Ferrara, il cartellone: sul palco anche Crepet, Angioni, Chillemi

Ferrara, 20 settembre 2023 - Nomi importanti della tv , celebrità del web e artisti di alto calibro saranno i protagonisti della nuova stagione del Teatro Nuovo di Ferrara, una realtà privata portata avanti da Giuseppe ed Alessandro Di Matteo che stanno investendo sulla cultura regalando al pubblico di anno in anno una programmazione capace di far registrare tantissimi sold out. Una nuova annata che vedrà esibirsi al Nuovo nomi come Paolo Crepet, Barbascura, Giacobazzi, Katia Follesa, Antonio Ornano, Max Angioni, Angelo Pintus, Biagio Izzo, Francesca Chillemi solo per citarne alcuni.

“Sono 38 i titoli del cartellone 2023-24 con una proposta artistica ancora più ricca e diversificata, per soddisfare un ampio pubblico – dicono dal Nuovo - diversi autori e generi di spettacolo, tutti caratterizzati da produzioni importanti e da interpreti di primo piano nel panorama teatrale italiano contemporaneo per una stagione che vede i cartelloni di prosa, danza, musica, cultura e spettacolo, comico, musical & family show ed eventi fuori stagione, tutte rappresentazioni di rilievo nazionale e internazionale”

COMICO

La proposta dei comici anche quest’anno è ricca ed importante. Si debutta il 28 ottobre con Filippo Caccamo in “Tel Chi Filippo”, lo spettacolo ha registrato continui sold out in tutti i teatri e il suo tema principale è la vita degli insegnanti, interpretando in modo ironico il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Il 15 novembre torna il grande comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi stavolta con “Osteria Giacobazzi” in compagnia di Andrea Vasumi e con ospiti a sorpresa. Il 19 novembre tornano i Legnanesi con “Guai a chi ruba” mentre il 3 dicembre sarà la volta delle star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda, portando dal vivo uno dei format più seguiti sul web: “Esperienze D.M. - il format”, dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta “abbastanza particolari” e improvvisazione.

Katia Follesa e Angelo Pisani l’8 dicembre saliranno sul palco con il loro nuovo spettacolo “Ti posso spiegare” parlando della vita di coppia, sempre all’insegna di uno scontro divertente, coinvolgendo il pubblico che sarà chiamato a dire la sua. Il 27 gennaio sarà il turno di Antonio Ornano con “Maschio caucasico irrisolto”, un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo arrivando a fare bilanci mentre il 17 febbraio torna al Nuovo Max Angioni, stavolta con il suo nuovo spettacolo “Anche meno” e il 10 aprile Giovanni Vernia in “Capa Fresca”, con la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti e sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Tre date, dal 19 al 21 aprile, per Angelo Pintus che porterà sul palcoscenico “Una brutta persona”, campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze. Prima volta al Nuovo anche per Biagio Izzo, che il 23 aprile si esibirà in “Balcone a 3 piazze” insieme a Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo e una storia degli equivoci ambientata a Napoli all’antivigilia di Natale.

Torna anche Paolo Cevoli, il 10 maggio, con “Andavo ai 100 all’ora” raccontando com’era la vita quando lui era un bambino, con cose che oggi sembrano assurde e che fanno riflettere sulle nostre radici.

CULTURA E SPETTACOLO

Si parte con il noto e particolare divulgatore scientifico Barbascura X in “Amore bestiale” il 14 novembre. È considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower e la sua rubrica principale ‘Scienza Brutta’ è la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura tanto da fargli vincere il Premio Nazionale ‘Giancarlo Dosi’ 2020. Arriva a Ferrara con uno spettacolo a tratti divertente e adatto ad un pubblico di tutte le età. Per la prima volta al Nuovo anche Paolo Crepet con “Lezioni di sogni”, il 23 marzo, per parlare del bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro e la forza di una voce critica, anche scomoda, che scuota da questo torpore educativo e aiuti a invertire la rotta. L’1 marzo Vincenzo Schettini porterà in scena “La fisica che ci piace”, istrionico professore con milioni di persone che seguono le sue lezioni di fisica tra Instagram, Facebook, You Tube e TikTok. Tra esperimenti di fisica e suggestioni che questa materia può avere nel quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un'esperienza teatrale unica e immersiva. Si chiude l’11 maggio con Giovanni Scifoni, con “Fra’” interrogandosi su San Francesco, il santo più pop che ci sia

STAGIONE MUSICAL & FAMILY SHOW

Il 12 novembre, la Compagnia delle Formiche porterà in scena “Mortina. Un musical che ti farà morire dal ridere”, tratto dalla fortunatissima serie Mortina della geniale autrice Barbara Cantini, con 5 libri in 4 anni, tradotti in 32 lingue nel mondo e più di 100.000 copie vendute solo in Italia. La Compagnia Bit torna il 29 dicembre con un classico natalizio “A Christmas Carol Musical” mentre il 24 febbraio Roberto Ciufoli con Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani porterà in scena “Neverland, l’isola che non c’è – il Musical”.

LA DANZA

La stagione di danza si apre con il Teatro Nazionale dell’Opera Rumena, una delle più acclamate compagnie di danza classica che da più di 24 anni fa tournée in tutta Europa, che quest’anno interpreterà due grandi classici: “Lo Schiaccianoci”, il 16 dicembre e “Il Lago dei Cigni” l’ 8 gennaio. Il 2 febbraio la Compagnia Théâtre Classique porterà in scena “La Bella Addormentata”, con una realistica scenografia e figurine realizzate a mano e dettagliate, mentre il 16 marzo torna la RBR Dance Company, con “Gli illusionisti della Danza in H2OMIX”: l’acqua è il tema di questo spettacolo. Il 27 marzo ecco il pluripremiato Balletto di Milano, con la “Carmen”

LA MUSICA

Si apre con “Pink Sonic”, in scena il 21 ottobre, un tributo ai Pink Floyd per far rivivere le emozioni dei loro concerti live grazie alla tecnica dei singoli artisti, ma anche grazie all’utilizzo degli stessi strumenti musicali utilizzati dagli stessi Pink Floyd durante i fortunati concerti del periodo 1988/1994. Il 14 dicembre arriva il coro gospel con i 30 elementi ed un altissimo livello tecnico del Virginia State Gospel Choir che torna in Italia dopo 7 anni e il 14 aprile si chiude con “Paganini mon amour. Tre per Tre: 3 concerti di Paganini per violino e orchestra eseguiti da 3 giovani solisti italiani” con i già rinomati, Teofil Milenkovic, Lucilla Rose Mariotti e Laura Marzadori, quest’ultima la più giovane violino di spalla del Teatro alla Scala e l’Orchestra Città di Ferrara

EVENTI FUORI STAGIONE

Gli eventi fuori stagione si aprono il 26 novembre con il concerto di Nino D’Angelo, dal titolo “Il poeta che non sa parlare”, il 2 dicembre torna “Musicfilm”, alla sua settima edizione con le più belle colonne sonore dei musical e presenti performer, attori, doppiatori e registi di fama nazionale insieme alla Ferrara Film Orchestra e il corpo di ballo della L.A.G School of dance. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Telethon. Il 12 gennaio sarà il turno di “Symphonika on the rock. Un tributo alle grandi leggende del rock”. Con la band composta da musicisti affermati con numerosi dischi e collaborazioni di livello internazionale mentre il 31 gennaio sarà ospite del Teatro Nuovo Marco Travaglio, con il suo nuovo spettacolo “Il Conticidio dei Migliori”, un giallo di bruciante attualità, realmente accaduto: il ‘golpe al ralenti’ per rovesciare il premier più apprezzato dall'opinione pubblica e più odiato dall’establishment e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione. Il 10 febbraio si chiude con “La Famiglia Addams – il Musical”.

PROSA

Si parte il 10 novembre con lo spettacolo di successo ‘Tre uomini e una culla’ con Attilio Fontana, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. Il 15 dicembre ci sarà ‘Trappola per topi’ di Agatha Christie con Lodo Guenzi, show che a Londra prosegue ininterrotto da 70anni. Il 20 e 21 gennaio toccherà a ‘Il figlio’ con Cesare Bocci e Galatea Ranzi, spettacolo che tratta il tema del rapporto tra genitori e figli in famiglie allargate e il 25 febbraio arriva Francesca Chillemi con ‘Il giocattolaio’, un thriller che tiene incollati alla sedia.

Il 9 marzo per la prima volta sale sul palco del Nuovo Angela Finocchiaro con ‘Il calamaro’ scritto da Fabio Genovesi mentre il 22 marzo arrivano Alessandro Haber e Giuliana De Sio in ‘La signora del martedì’. Gran finale il 6 e 7 aprile con ‘Amanti’ con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, autore Ivan Cotroneo, celebre firma tv e cinematografica.

VENDITA BIGLIETTI

E’ già aperta la vendita dei biglietti e degli abbonamenti, acquistabili presso la biglietteria del Teatro in piazza Trento e Trieste n. 52, anche via email tramite bonifico bancario, oppure online.