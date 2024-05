Abusi sessuali sulle figlie della compagna a Ferrara: una aveva 11 anni

Ferrara, 22 maggio 2024 – Avrebbe approfittato dell’assenza della compagna per abusare sessualmente delle figlie minorenni della donna, una delle quali di appena undici anni. Un comportamento che è costato caro a un cinquantenne residente in provincia, finito a giudizio con accuse pesanti. L’uomo è stato infatti processato in rito abbreviato nella giornata di ieri e condannato a quattro anni di reclusione dal giudice dell’udienza preliminare Carlo Negri.

Ascoltato il dispositivo, il difensore dell’imputato si è limitato a ricordare come il suo assistito si sia sempre professato innocente, riservandosi di valutare l’appello una volta lette le motivazioni della sentenza. Per capire i contorni della vicenda bisogna riavvolgere il nastro fino al periodo che va tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. i fatti finiti al centro del procedimento si sono consumati tra le mura di casa dell’imputato, dove il 50enne conviveva con la compagna e le sue figlie, all’epoca dei fatti di 17 e 11 anni. Tutto inizia quando la madre trova un lavoro e si assenta da casa. L’uomo – queste le accuse – rimasto solo insieme alle figlie della convivente avrebbe approfittato della situazione in vari modi. Innanzitutto mostrando loro dei video pornografici e poi toccandole nelle parti intime. In tutto gli vengono contestati tre episodi, tutti dello stesso tenore.

La vicenda viene alla luce una volta che i due si lasciano. Le due ragazze raccontano alla madre quanto accadeva in sua assenza e la donna sporge denuncia. Partono le indagini che culminano con un incidente probatorio, nel corso del quale vengono ascoltate le due giovani che confermano quanto già evidenziato dal genitore in sede di querela. Parte dunque il processo, che vede imputato l’ex compagno e persone offese la madre e una delle figlie, nel frattempo diventata maggiorenne (difese dagli avvocati Ester Forato e Augusto Battaglini). Ieri mattina, in tribunale, le parti hanno discusso. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti prevalenti rispetto alle aggravanti contestate e ha chiuso con una condanna quattro anni di reclusione.