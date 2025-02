Aumento Irpef, Nanni (Pd): "Il sindaco definisca l’incremento di gettito"

"Quale sarà l’incremento di gettito Irpef atteso con l’introduzione dell’aliquota unica allo 0,80% rispetto al 2024 e l’ammontare complessivo delle entrate Irpef previsto per il 2025". A chiederlo, attraverso un’interpellanza, è il consigliere comunale del Pd Davide Nanni. L’esponente dell’opposizione domanda poi al sindaco "quale sarebbe il minor gettito Irpef stimato mantenendo l’aliquota unica e alzando la fascia di esenzione ai redditi fino a 15mila euro" e "quale sarebbe il minor gettito Irpef stimato mantenendo un regime per aliquote progressive che sia rapportato agli attuali scaglioni con 0,60% fino a 28mila euro, 0,70% tra 28mila e 50mila euro e 0,80% oltre 50mila euro". Le richieste di Nanni prendono le mosse dalle dichiarazioni dell’assessore al Bilancio il quale "ha reso noto l’intenzione della giunta di proporre un aumento delle attuali addizionali Irpef tramite l’introduzione di un regime ad aliquota unica, fissata allo 0,8% per tutte le fasce di reddito, con una soglia di esenzione minima per i redditi inferiori a 8.500 euro".

L’esponente dem ricorda come "l’applicazione di un’aliquota unica allo 0,80% rappresenta il massimo aumento di addizionale consentito ai comuni dalla normativa vigente e per i contribuenti ferraresi con redditi più bassi comporterebbe un aumento della pressione fiscale aggiunta del 33%". L’aumento della pressione fiscale locale, "dovuta principalmente ai minori trasferimenti statali e nuovi vincoli di spesa imposti a Comuni e Regioni dal Governo Meloni con l’ultima legge di bilancio, andrà ad erodere ulteriormente il reddito reale dei cittadini ferraresi già alle prese con un rincaro generale dei prezzi al consumo, che Bankitalia stima nella misura del +1,5% nei prossimi due anni, e dei costi energetici causato dalle dinamiche inflattive in corso".