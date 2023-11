Bomba day a Ferrara, via all’evacuazione. L’appello: “Siate responsabili”

Ferrara, 26 novembre 2023 – Rispetto degli orari indicati e attenzione alle fake news che possono circolare sui social. Sono le ultime raccomandazioni ai dodicimila che in queste ore stanno lasciando le proprie abitazioni per consentire il disinnesco dell’ordigno bellico da cento libbre ritrovato all’ex convento di San Benedetto. Inutile nasconderlo, quella di oggi sarà una giornata campale. Seppure per poche ore, una buona fetta di popolazione ferrarese dovrà lasciare un’ampia zona di centro per consentire lo svolgimento dell’operazione nella massima sicurezza.

I tempi. L’evacuazione dei residenti partirà alle 6. L’auspicio è che entro le 8 tutti siano partiti o per la Fiera, dove è stato allestito un centro di accoglienza, o per eventuali altre mete. L’inizio delle operazioni di bonifica è fissato per le 9 e dovrebbe avere una durata di circa sei ore. Si potrà quindi rientrare nelle proprie case indicativamente tra le 15 e le 16. Salvo ovviamente imprevisti o ritardi.

Ed è proprio sulla tempestività dell’evacuazione che fino all’ultimora ha insistito il prefetto Massimo Marchesiello, al fine di permettere lo svolgimento delle attività nei tempi preventivati e il conseguente rientro il prima possibile. "Chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili – così il prefetto –. Le persone che devono lasciare la zona rossa lo facciano entro le 8, altrimenti si rischia di dover rimandare le operazioni con conseguente disagio per tutti. Chiediamo il rispetto dei tempi che ci siamo dati. Più si ritarda e più si rientrerà tardi". Altro tema su cui si è focalizzata l’attenzione della prefettura è quello delle eventuali fake news . "Gireranno molte voci sui social – aggiunge Marchesiello –. Ricordiamo che l’unica fonte attendibile per avere notizie sulle operazioni sarà il sito del Comune, che sarà costantemente aggiornato, anche sull’orario di cessata emergenza".

l vademecum. L’evacuazione interesserà dodicimila cittadini. Per chi dovrà lasciare la propria casa per permettere la rimozione dell’ordigno è stata allestita una zona di accoglienza in Fiera. Per raggiungerla, il Comune ha previsto un servizio di navette gratuito con corse ogni 15 minuti, comprendente anche il ritorno al termine dell’emergenza. I mezzi partiranno dalle fermate di carico/scarico di piazzale Dante, viale Cavour e corso Porta Mare verso la zona Fiera. Due i percorsi. Il primo con fermate piazzale Dante, viale XXV Aprile/Mirasole, viale XXV Aprile/Partigiani, piazzale dei Giochi, Porta Catena/Aguiari, stazione, Fiera. Il secondo, controviale Cavour, viale Cavour fronte giardini, Cavour/Beretta, Isonzo/Poledrelli, Isonzo/Garibaldi, Piave/Vittorio Veneto, Piave/San Giacomo, Fiera. Le corse di ritorno dalla Fiera verso i tre capilinea inizieranno al termine delle operazioni di bonifica, a ciclo continuo fino ad esaurimento dei passeggeri.

Assistenza. L’agenzia regionale di Protezione civile ha allestito all’interno del Centro logistico di protezione civile Cerpic la sala operativa provinciale integrata (Sopi) e il Centro di Coordinamento dei Soccorsi. Coinvolti 300 volontari. Allestite, in accordo con il Comune, anche una cucina mobile e un’area dedicata agli animali di compagnia, oltre a un presidio sanitario e una serie di attività sociali per permettere a bambini, anziani e adulti di trascorrere serenamente un arco temporale di 6-7 ore. Si stima l’arrivo di circa 1.800 persone. La zona rossa ricade nel raggio di 685 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. L’accesso alle vie interessate sarà vietato dalle 7 mentre da quell’orario sarà consentito il solo traffico in uscita fino al termine delle operazioni di despolettamento della bomba d’aereo.