‘Fino a qui’ in piazza Ariostea. Arriva Alessandra Amoroso

‘Fino a qui’, titolo del tour di Alessandra Amoroso, diventa ‘fino a Ferrara’. La cantante pugliese sarà protagonista del Ferrara Summer Festival questa sera alle 21 con il suo ‘Fino a Qui Summer Tour’, promettendo una serata fatta di tante hit, dai grandi classici del suo repertorio ai recenti tormentoni, che la stanno portando a vivere uno dei migliori momenti della sua carriera e che da qualche anno a questa parte animano le estati (e non solo le estati) italiane. Nel 2024 Amoroso ha partecipato al Festival di Sanremo, con il brano ‘Fino a qui’ (cantato anche nella prima data del tour), che le è valso il nono posto nella serata conclusiva. Da lì, una nuova ascesa. Sul palco di piazza Ariostea Amoroso porterà tutta la sua energia interpretando anche le canzoni del nuovo disco, "in uno spettacolo capace di unire intensità emotiva e grande presenza scenica".

La stessa presenza cui la cantante ha abituato il pubblico dal 2009 a questa parte, dopo la vittoria del talent di Maria De Filippi, ‘Amici’, alla sua ottava edizione. Ma questa tournée, che la porterà, nelle prossime settimane, a girare tutta l’Italia, non è come le altre: Alessandra Amoroso, infatti, è in dolce attesa. Impossibile non notarlo sul suo profilo Instagram, dove la cantante ha anche pubblicato un piccolo video in cui Gigi d’Alessio, con lei sul palco a Roma, le bacia il pancione. Ferrara è solo la seconda data del suo tour: la prima si è invece tenuta l’11 giugno, a Roma, alle Terme di Caracalla, dove ha anticipato l’uscita di ‘Io non sarei’, il nuovo album, a quattro anni dal suo ultimo disco. L’album è diretto da Zef e contiene, oltre a brani inediti, anche ‘Fino a qui’, portato a Sanremo e la hit ‘Mezzo Rotto’ (con Big Mama), che la scorsa estate ha conquistato i vertici di tutte le classifiche. Presenti anche il brano ‘Si mette male’, scritto da Tananai, e l’ultimo singolo ‘Cose stupide’, che si sente quotidianamente in radio. Durante il primo concerto, Amoroso si è esibita con grandi ospiti come Big Mama, Gigi d’Alessio, Panariello (autore di un monologo), Fiorella Mannoia, Annalisa, Serena Brancale, con la quale ha fatto uscire da poco il singolo ‘Serenata’.

re. fe.