i protagonisti

PRO LOCO SERRAVALLE

La Pro loco di Serravalle ha dato spazio ai prodotti del territorio, come spiega il presidente Carlo Gori: "Proponiamo piadina, salumi e vino di nostri produttori locali e della provincia ferrarese. Questo appuntamento in piazza è un’occasione per promuovere la nostra tradizione storica ed enogastronomica, il tutto facendo rete tra le varie realtà delle Pro loco".

PRO LOCO SAN CARLO

E SANT’AGOSTINO

Per tutte le due giornate hanno tramandato a tutti i presenti un antico rito alimentare con il motto ‘del maiale non si butta via niente’, come spiega Vittorina Lodi presidente della Pro loco di San Carlo: "Un antico modo di dire che invita a conoscere e degustare la produzione dei ciccioli e della coppa di testa

PRO LOCO DIAMANTINA

Tra le prelibatezze non potevano certo mancare i maltagliati con i fagioli e i passatelli al tartufo a cura dei tantissimi volontari