Il distributore che divide: "Un rischio". "No, serve"

E’ ancora aperto il procedimento per capire se a Sant’Agostino potrà sorgere un distributore di carburante nell’area privata, tra la rotatoria della statale 225 e la Ceramica Sant’Agostino. Un’azienda di Cavezzo ha fatto domanda. Espone alcune perplessità l’ex consigliere Lorenzo Baruffaldi che ha scritto al Comune a nome di altri cittadini allarmati. "Perché lo veniamo a sapere ora? – dice –. La provinciale è pericolosa, un dislivello che comporterà un intervento imponente e costoso. Altri timori sono la vicinanza alla rotonda, presenza di abitazioni anche vincolate, alberi monumentali. Si sarebbe potuto posizionare nell’area artigianale sul lotto del comune". "Tecnicamente c’è una procedura di Sportello Unico in corso – spiega il sindaco Roberto Lodi –, passaggio che coinvolge Regione, Arpa e Consorzio di Bonifica. Baruffaldi che ha avuto esperienza di consiglio comunale dovrebbe conoscerle. Non è una procedura politica, la valutazione è tecnica". Iter ancora in essere. "Tra l’altro è ancora in atto perché c’è un parere negativo e motivato, da parte del Consorzio e Arpa, subordinato al fatto che entro 10 giorni il richiedente possa presentare degli atti che possono far cambiare il parere – prosegue –. Questo è stato fatto, presentando una relazione che è al vaglio della Commissione della Conferenza dei Servizi. E’ chiaro che quando ci saranno tutti i pareri tecnici positivi, l’attività si potrà insediare. Quella zona è privata ed è inserita dagli anni ’90 nell’area di sviluppo dei vecchi piani regolatori e quindi la domanda è stata fatta con cognizione di causa. Si erano anche già premuniti con la Provincia, proprietaria della strada, di avere un’entrata e un’uscita. E di certo il Comune non si può opporre. Oggettivamente sul territorio ci sono due attività ma a self service, uno a Sant’Agostino e uno tra Mirabello e San Carlo – dice – e una stazione di carburanti con un operatore che fa alcuni servizi, non c’è". E sottolinea. "E’ ancora tutto al vaglio, non è detto che si farà – conclude –. Gli organi tecnici hanno fatto e stanno facendo le valutazioni. Abbiamo la massima fiducia nel loro operato".

Laura Guerra