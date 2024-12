Il velox raddoppia: installato in via Matteotti

Il velox raddoppia. Ad Argenta il sistema di videosorveglianza per il monitoraggio del traffico si fa in due con l’installazione di un secondo impianto, posizionato sulla tristemente nota via Matteotti. Una strada sopraelevata, pericolosamente costeggiata da una fitta e robusta alberatura. Che annovera schianti, anche mortali, una lunga scia di incidenti con feriti gravi, carambole nella scarpata sottostante e danni alle cose.

Questo nuovo velox, allestito tra le vie Nugaroni e via Vinci, zona industriale sud, bissa quello realizzato nel 2016, nei pressi del Santuario della Celletta, all’imbocco con la Statale 16: uno dei punti più critici e a rischio della viabilità urbana ed extraurbana.

La nuova telecamera vale come dissuasore, per il contrasto delle alte velocità sostenute dai veicoli in transito lungo quel sinuoso percorso, ricco di curve. Ed anche per frenare la sempre più crescente fruizione di via Matteotti, in alternativa al percorso della SS16, che viene scelto, per dirla in breve, per sfuggire al controllo del primo velox.

"Il lavoro – spiega l’assessore ai lavori pubblici Sauro Borea – è stato finanziato con parte degli introiti derivanti dalle contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada, così come la posa di barriere di protezione per motociclisti e guard-rail". Intanto sempre in questo contesto è stato abbattuto il grosso platano che svettava pericolosamente nel bel mezzo dell’incrocio con via Circonvallazione, creando, da 30 anni ed oltre, seri problemi viari, essendo la causa principe di innumerevoli sinistri.

Sullo stesso filo conduttore sono state sfoltite e potate una ventina di piante, che ormai ammalorate e rinsecchite minacciavano con fronde e rami pendenti sulla carreggiata la sicurezza stradale.

Vedi ad esempio a Ponte Bastia, via Morari-Nugarola, via Oca Campazzo, via Vanzume, via Po, via Piave, ai giardini pubblici ed al parco della Pieve di San Giorgio, il percorso naturalistico del Primaro.

"Gli strumenti di deterrenza e gli inasprimenti delle regole e delle sanzioni – precisa il sindaco Andrea Baldini – sono importanti. Ma ciò che decide della nostra vita e di quella degli altri è il nostro comportamento al volante, la nostra consapevolezza di come si sta alla guida: questo è ciò che dobbiamo ricordare, soprattutto ai giovani, ogni volta che saliamo in macchina".

Nando Magnani