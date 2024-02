Morti carbonizzati nel camper: impossibile identificare i corpi

Ferrara, 10 febbraio 2024 – I resti carbonizzati rinvenuti nella carcassa del camper bruciato nel parcheggio di Decathlon non sono identificabili. Il responso arriva dal medico legale che ha svolto i primi accertamenti sui corpi. Per dar loro un nome e un cognome serviranno quindi esami più approfonditi, forse quello del Dna.

Il camper esploso nel parcheggio di Ferrara: all'interno due corpi

Un passaggio necessario per identificare in maniera formale le vittime, anche se sembrano esserci pochi dubbi su chi siano, ossia Stefano Cavalieri, 60enne residente a Occhiobello, e la madre 87enne Mirella Graziosi. Ora spetterà al pubblico ministero Ombretta Volta, in base alle indicazioni del medico legale, disporre tutti gli accertamenti utili a fare luce su questo aspetto.

Sulla tragedia di martedì pomeriggio la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il fascicolo è contro ignoti, così come – si diceva – risultano ancora ignote (almeno dal punto di vista formale) le vittime. L’altro fronte sul quale si muove l’attività degli inquirenti è quello volto a chiarire le cause della tragedia. Tra le ipotesi c’è la perdita di gas da una delle bombole di Gpl trovate all’interno del van e messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Impossibile al momento capire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un atto volontario. I resti del camper, così come le bombole scampate al rogo, sono stati trasportati al comando dei vigili del fuoco a disposizione per tutti gli accertamenti del caso.

Lo scheletro annerito del veicolo verrà passato al setaccio dei vigili del fuoco per capire da cosa possa essere partito il rogo che, nel giro di una manciata di istanti, ha divorato il mezzo parcheggiato in quello spiazzo di via Veneziani cancellando due vite tra fiamme e fumo.

