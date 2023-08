Muoiono dopo l’intervento al Sant’Anna di Cona a Ferrara: giallo su due donne operate agli occhi

Ferrara, 4 agosto 2023 – Avevano 71 e 80 anni le due pazienti morte al termine di altrettanti interventi eseguiti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, nel reparto di Clinica chirurgica oculistica del Sant'Anna di Cona per una patologia importante agli occhi.

I decessi sono avvenuti giovedì della settimana scorsa e ora, dopo la segnalazione alla Procura, gli inquirenti stanno raccogliendo il materiale documentale, le cartelle cliniche per poi a breve ordinare le autopsie per capire le cause dei decessi.

Il pm Andrea Maggioni ha aperto un’inchiesta per la doppia ipotesi di omicidio colposo e nelle prossime ore iscriverà i primi nomi sul registro degli indagati. Le donne decedute erano residenti a Castel Bolognese (Ravenna) e Forlì. Le indagini dovranno accertare cosa è accaduto nel reparto di clinica chirurgica oculistica, nel day surgery, diventato da tempo uno dei fiori all'occhiello dei servizi sanitari ferraresi.

Da quanto si è appreso, l'intervento era fissato per la giornata di giovedì 27 luglio quando una dopo l'altra, alle 11 e alle 15, dopo l'anestesia totale, le donne sono state operate per patologie oncologiche ad un occhio: un tipo di intervento specialistico che il Sant'Anna può realizzare tra i pochi in Italia. A fine operazione, le pazienti, da sveglie, avrebbero però accusato un malore: la prima sarebbe morta poco dopo il risveglio, la seconda, rianimata, dopo essere stata trasferita in un altro reparto, in Ortopedia, dove era libero un letto.