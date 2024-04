Pesca record sul Po: “Così ho catturato il mostro del fiume”

Ferrara, 7 aprile 2024 – Ha portato a riva dopo una lotta durata quasi mezz’ora un pesce siluro della lunghezza di 2 metri e 56 centimetri, del peso di 130 chilogrammi. Il gigante del Po. ‘Ho catturato il mostro del fiume’, dice Andrea Poggioli, 40 anni, operaio. Figlio di Giuliano, 68 anni, pescatore. Padre di Ludovico, 12 anni, anche lui sulla scia della famiglia. L’attrezzatura per mettere a segno l’impresa che per soli 50 centimetri non ha centrato e superato il record del mondo, una canna in carbonio che riesce a resistere, piegata come un arco, fino a un peso di 200 chili. Un motore a scoppio per spostarsi velocemente ed uno elettrico, silenzioso, per piccoli spostamenti.

Il pesce siluro è stato liberato, protagonista Andrea Poggioli

Il vecchio e il mare, Hemingway. Il pescatore Santiago impiega un’eternità, due giorni e due notti, per catturare un marlin. La sua lotta con il siluro quanto è durata?

“Esattamente 25 minuti, ho cronometrato l’impresa dal bordo della barca”

Che tecnica ha usato?

“La pesca a spinning”

Si spieghi

“E’ la stessa tecnica che si usa per i pesci predatori. In pratica ti servi di esche artificiali che simulano delle prede in fuga o in difficoltà. In questo modo viene stimolato l’attacco del pesce verso la nostra esca. Devi continuamente lanciare l’esca e poi trascinarla. Lanciare e trascinare, incrociando le dita che finalmente qualcosa abbocchi”

In questo caso più di qualcosa

“Direi proprio di sì, è una bella bestia. Ho visto il velo dell’acqua incresparsi, poi è emerso quel gigante. Ha aperto le fauci e si è portato l’esca a fondo. Da quel momento ho cominciato a cronometrare la lotta per domarlo”

Un po’ una corrida

“Devi allentare il filo, lasciarlo stancare, dargli corda. Quando ti accorgi che cede un po’, cominciare ad avvolgere la lenza per trascinarlo verso la barca. Vai avanti così, fino a quando capisci che ormai non può andare da nessuna parte, che l’hai preso”

Cosa ha fatto?

“Ho chiamato mio figlio, ha fatto una corsa per venire a vedere il mostro. Le foto, poi l’abbiamo liberato”

Sua moglie?

“No, la pesca non fa per lei. Mia moglie sale sulla barca solo per andare al mare, a mangiare. Lei il pesce lo preferisce nel piatto, magari alla griglia”

E adesso?

“Adesso c’è il record del mondo da battere, qui i siluri di tre metri ci sono. Ne sono certo. E se ci sono io riuscirò a scovarli dal fondo del grande fiume”.