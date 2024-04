Pesca record sul Grande Fiume. All’amo un siluro di quasi tre metri

Andrea Poggioli, 40 anni, ha messo a segno nei giorni scorsi un record sfiorando il tetto del mondo. Ha portato a riva, a pesca lungo il Grande Fiume, un siluro della lunghezza di 2 metri e 56 centimetri. "E’ il mostro del fiume – esclama, lui che il Po conosce come le sue tasche tra golene e anse, secche e ponti –. Siamo sul peso oscillante tra 120 e 130 chilogrammi". Un’impresa non da poco quella di Poggioli che ha portato a riva questo gigante pescando con la canna. Non è la prima volta che centra queste imprese. Nei giorni scorsi anche il figlio Ludovico, che ne ha solo 12 anni, aveva catturato un lucioperca di notevoli dimensioni. "Siamo a 30 centimetri dal record del mondo che riguarda la pesca dei siluri", precisa con orgoglio Poggioli che fa parte di una famiglia di appassionati del Po. Anche Giuliano, 68 anni, vive tra quelle sponde. Tutti i pesci che catturano vengano liberati.