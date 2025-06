Rassegna in centro con la corale e la musica di Verdi

Neanche il tempo di metabolizzare la Notte rosa, ospitata domenica scorsa, che torna la musica in centro. Prima serata del mese di luglio all’insegna della musica con la corale Giuseppe Verdi di Argenta, un repertorio che spazia dal lirico al gospel, dal popolare al sacro. Difatti il filo conduttore che farà da sfondo all’esibizione ha per titolo "Di tutto un po’".

Il concerto della corale argentana fa parte di Estate Argenta, il cartellone organizzato dal Comune di Argenta, in collaborazione con la Pro Loco Argenta e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in programma dal 10 giugno al 29 luglio. Il centro cittadino ospiterà spettacoli, musica e intrattenimento nelle sere di giugno e luglio, tutte le serate sono a ingresso libero.

Ogni serata prevede la presenza del mercatino dell'artigianato artistico e dei prodotti del territorio. Inoltre piazza Mazzini sarà animata dallo spazio bimbi, con giochi e gonfiabili per i più piccoli. Insomma, un momento di festa da non perdere con tanti eventi a misura di famiglia. L'estate si conferma all'insegna dell'intrattenimento.