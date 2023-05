Ritorna ’Un mare di emozioni’ I mercatini invadono vie e piazze

Dal 24 maggio al 21 settembre, dalle 19 alle 24, prenderanno il via gli appuntamenti con le mostre mercato ‘Un mare di emozioni’ ai Lidi. Le principali vie delle sette località comacchiesi si animeranno con tante bancarelle che esporranno diversi articoli: arte, ingegno, artigianato, collezionismo, prodotti di erboristeria, officinali, naturali, piante, fiori, prodotti a ‘chilometro zero’ e molto altro ancora. Il primo appuntamento è previsto nella giornata di domani sul viale Lungomare Italia a Lido delle Nazioni (dove il mercatino sarà riproposto ogni mercoledì sino al 20 settembre). Il calendario completo, riportato sulla pagina social dello Iat di Comacchio, prevede gli appuntamenti: ogni martedì dal 6 giugno al 12 settembre, in piazzale Caravaggio ‘Centro de Rica’ e via Caravaggio a Lido di Spina; ogni giovedì dal 1° giugno al 21 settembre in viale Leopardi e viale Carducci a Lido degli Estensi; ogni venerdì dal 2 giugno all’8 settembre in viale Ugo Bassi a Porto Garibaldi; ogni lunedì dal 29 maggio all’11 settembre in viale Mare Adriatico a Lido di Pomposa; ogni domenica dal 4 giugno al 10 settembre in viale Alpi Centrali a Lido degli Scacchi; ogni sabato dal 17 giugno al 2 settembre in viale Daini a Lido di Volano e, come detto, ogni mercoledì dal 24 maggio al 20 settembre a Lido delle Nazioni. Per aderire come espositore, è possibile contattare New Input Service per conto della New Star Production.