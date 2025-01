Scoperta una discarica in un cortile

Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta a Cologna Ferrarese dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Copparo, nell’ambito di un’intensa attività di controlli sul territorio condotta assieme ai colleghi del Nucleo Forestali di Ferrara nella giornata di mercoledì scorso. Il deposito di rifiuti rinvenuto nella località del Comune di Riva del Po è stato rinvenuto in un cortile privato. Gli accertamenti in materia ambientale svolti dai carabinieri, hanno consentito di trovare materiale di scarto edilizio e da demolizione. Tutto il materiale era stato disordinatamente accatastato, senza tener conto delle norme che regolano il settore. A seguito di questo ritrovamento, l’area interessata dalla presenza del materiale è stata, dunque, delimitata e sottoposta a sequestro, in attesa del provvedimento dell’Autorità giudiziaria per il necessario intervento di bonifica. Nei guai è finito l’usufruttuario del terreno, un cinquantenne residente nel comune di Riva del Po, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica Tribunale di Ferrara per reati in materia ambientale, previsti dal codice dell’ambiente. Le operazioni dei militari non si sono fermate qui. Infatti, sono stati effettuati anche controlli nei luoghi frequentati da giovani. Ed è proprio durante questa attività che a Copparo, i militari della stazione locale hanno identificato un pregiudicato cinquantenne della zona che, a seguito dell’ispezione personale, è stato trovato con 60 grammi di marijuana, nascosta nel doppio fondo dello zaino. Una volta conclusi gli accertamenti previsti in caserma, i carabinieri hanno provveduto a denunciare a piede libero il cinquantenne alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e hanno proceduto al relativo sequestro della droga. L’intensa attività di controllo di mercoledì ha visto impegnati i militari delle Stazioni di Copparo, Ambrogio, Ro Ferrarese e Berra, i quali hanno complessivamente proceduto all’identificazione di quindici persone-. Non solo, contestate due infrazioni al Codice della strada, una delle quali ad un automobilista alla guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, multato con una sanzione amministrativa di circa 1.900 euro.

v.f.