"In una mattina 5mila sigarette. Tutte contate con il ciccometro"

Alcuni di loro si sono alzati all’alba per arrivare puntuali in piazza a Ferrara. Sono partiti, pettorina e cappello di lana – l’umidità di taglia con il coltello – da Bondeno, Comacchio, Copparo, Argenta, Copparo. C’era qualcuno che arrivata anche dal Veneto. Obiettivo, tirare a lucido il listone, strade e piazze del centro. Nemico dichiarato di questi paladini dell’ambiente, le ’bionde’. O meglio quello che ne resta. Il bilancio lo tira Laura Felletti Spadazzi, referente dell’associazione Plastic Free. Non è un bel bilancio per la città. "Alla fine – dice – abbiamo raccolto 4.900 mozziconi di sigaretta, raccolti e misurati con il nostro ciccometro". E’ un tubo di plastica trasparente, serve proprio per contare le cicche. Non solo sigarette. "I nostri volontari hanno riempito un bel po’ di sacchi, quattro per l’esattezza. Peso complessivo, tre chili e 600 grammi di rifiuti, bottiglie di vetro, altra plastica. Abbiamo trovato tanti rifiuti, molti, buttati per terra". Amara la morale. "Manca – sottolinea Laura Felletti Spadazzi – l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente". Ieri mattina in piazza un esercito di 40 volontari, con sacchi e pinze, buona volontà e amore per l’ambiente. "Siamo reduci – racconta ancora la referente dell’associazione – da una raccolta lungo le rive del canale Boicelli. Con noi a Ferrara anche cittadini arrivati da Cologna, Cento. Tante le attività che facciamo anche nelle scuole, quasi ogni giorno entro nelle aule per spiegare il rispetto dell’ambiente, il valore della natura, chi siamo e cosa facciamo". Per un mondo magari migliore, certo diverso. "Il nostro obiettivo, la lotta alla plastica, anche nei mozziconi di sigarette ci sono percentuali di plastica, di sostanze che restano nell’ambiente per anni. Battiamo le spiagge, dal Veneto a Ferrara".

Due sabati fa erano al lido degli Estensi. "Collaboriamo con i comuni", sottolinea. La mascotte, ieri mattina, una tartafura ninja che sormontava il ciccometro. "Era un giocattolo. L’abbiamo recuperata sepolata sotto la sabbia del Boicelli. Il nostro simbolo è una tartaruga, allora l’abbiamo adattata". E un po’ anche adottata. "Abbiamo un protocollo d’intesa con il comune di Ferrara. Siamo un’associazione giovane, l’idea è nata nel luglio del 2019, io sono la referente per Ferrara dal 2020". Il futuro? In un appello. "Che si facciamo avanti persone nei comuni per fare i referenti, serve qualcuno che sia del luogo".

Mario Bovenzi