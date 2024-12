Sindacati chiedono più sicurezza sui treni: proposte di Vicentini e Greco

L’altro giorno si è tenuta una manifestazione per denunciare le aggressioni sui treni, con i sindacati che alzano la voce per chiedere più sicurezza. Dai binari alle strade, uno scenario drammaticamente comune.

Massimiliano Vicentini, segretario Fit Cisl, chiede misure precise. "Da tempo denunciamo il problema, quello che succede sugli autobus. E da tempo chiediamo interventi", afferma con decisione. Entra nel merito, spiegando cosa bisogna fare per dare almeno un segnale. "Chiediamo all’azienda Tper di mettere in campo guardie giurate, vigilantes. La loro presenza alle fermate, sui mezzi potrebbe disincentivare i malintenzionati e in ogni caso dare più sicurezza agli autisti che sono soli davanti a questi balordi". Precisa che nella nostra città il quadro non è così negativo come a Bologna e Modena, ma si tratta di un fenomeno difficile da risolvere. "Non vogliono pagare il biglietto, danneggiano i mezzi, aggrediscono il personale, questo il quadro".

Vicentini sollecita anche altre due misure: i tornelli alle porte e cabine chiuse per gli autisti. "Come quelle che si usano in certi paesi, strutture che siano veramente chiuse non come quelle che vediamo oggi".

Luca Greco, segretario della Filt Cgil, scende in campo con una prima precisazione. "C’è stato un incontro in prefettura, i sindacati nonostante la richiesta avanzata da tutte le sigle non sono stati invitati. Siamo noi la voce dei lavoratori, siamo i primi a capire cosa succede, le loro reali esigenze. Così questi incontri rischiano di non essere utili". E mette in luce quello che per lui è un aspetto centrale. "Il problema di fondo è l’assenza di una coscienza civica, della cultura del rispetto nei confronti degli altri e di quello che è intorno a noi. I genitori, la scuola, la società, noi stessi dobbiamo trasmettere valori, dare educazione. Senza questo passaggio fondamentale alcune misure, che comunque sortiscono un effetto nell’immediato, non finiranno mai per risolvere il problema di fondo, per andare alla radici del degrado morale che si sta verificando. Faccio un esempio, bene magari le cabine chiuse per gli autisti, proteggono il personale, danno più sicurezza. Ma intanto nulla cambierà dietro di loro, nel corridoio del bus, dove continueranno gli episodi di violenza e di teppismo. Dobbiamo fare un salto, serve un cambiamento che coinvolga la società civile".