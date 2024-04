Straferrara 2024 domenica 21 aprile: modifiche alla viabilità e divieti

Ferrara, 20 aprile 2024 - Torna la Straferrara, la camminata non competitiva in programma domenica 21 aprile dalle ore 10 nel territorio comunale della città estense, e porta con sè alcune importanti modifiche alla viabilità nel corso della giornata. A seguire, l'elenco dei provvedimenti e dei divieti di transito previsti durante la manifestazione, divisa in due percorsi differenti di 6 e 13 km con partenza e arrivo in corso Martiri della Libertà.

I provvedimenti di domenica 21 aprile

Dalle 6 alle 15, in corso Martiri della Libertà, vige il divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi incaricati dell'allestimento delle strutture.

In corso Giovecca, dalle 9.30 fino al termine della manifestazione, vale il senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d'Oro verso la stazione ferroviaria. Nella corsia riservata alla gara, delimitata da coni, è consentita solo la circolazione dei veicoli al seguito di essa, oltre che di quelli destinati al pronto intervento e al soccorso. Sono adottate, durante la rassegna, tutte le possibili deviazioni conseguenti alla chiusura di corso Giovecca.

I divieti di transito

Dalle 9.30 fino alla fine della Straferrara, per il tempo strettamente necessario per il passaggio dei podisti, entra in vigore il divieto di transito nelle vie interessate dai due percorsi. A seguire, gli elenchi completi.

Percorso 13 km:

corso Martiri della Libertà (partenza);

(partenza); piazza Trento Trieste ;

; corso Porta Reno ;

; via Piangipane ;

; attraversamento di via Bologna ;

; sottomura di via Baluardi ;

; via Bartoli;

attraversamento di via San Maurelio ;

; via Marco Polo ;

; sottomura di via Caldirolo ;

; attraversamento di via Pomposa ;

; sottomura di via Caldirolo ;

; attraversamento del piazzale San Giovanni ;

; sottomura di via Gramicia ;

; sottomura di via Bacchelli ;

; sottomura di via Porta Catene ;

; sottomura di via Porta Po ;

; ciclo strada Torino-Venezia Vento ;

; via Rampari di Belfiore ;

; piazzale Medaglie d'Oro ;

; corso Giovecca ;

; corso Martiri della Libertà (arrivo).

Percorso 6 km:

corso Martiri della Libertà (partenza);

(partenza); piazza Trento Trieste ;

; corso Porta Reno ;

; via Piangipane ;

; attraversamento di via Bologna ;

; sottomura di via Baluardi ;

; via Bartoli;

attraversamento di via San Maurelio ;

; via Marco Polo ;

; sottomura di via Caldirolo ;

; attraversamento di via Pomposa ;

; piazzale Medaglie d'Oro ;

; corso Giovecca ;

; corso Martiri della Libertà (arrivo).

Trasporti pubblici

Sono possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico conseguenti ai divieti di circolazione in vigore. Sono garantiti, nel percorso della gara, esclusivamente gli attraversamenti delle intersezioni e il transito nella direttrice corso Giovecca/viale Cavour, a senso unico verso la stazione ferroviaria.