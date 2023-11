Task force in azione tra Cassana e Porotto

Proseguono i servizi interforze che la prefettura ha avviato con tutte le forze di polizia del territorio per garantire il necessario presidio di legalità. Venerdì scorso, dopo il briefing al comando della polizia locale è scattato un altro intervento congiunto effettuato nel capoluogo e nelle frazioni localizzate nel quadrante nordovest del Comune di Ferrara. Sono stati effettuati posti di controllo in diverse località tra cui via Modena e le frazioni di Mizzana, Cassana e Porotto. Dopo una prima parte dell’azione dedicata a controlli di mezzi e persone, la parte successiva del servizio è stata orientata prevalentemente a controlli volti a prevenire ed eventualmente contrastare reati predatori, compresi quelli in abitazione. Il servizio congiunto tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha visto il controllo di 41 persone e 41 veicoli.