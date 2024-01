Un hotel di lusso, presto un bar poi tanti uffici: "La zona si trasforma"

Il questore Salvatore Calabrese era in zona Gad anche l’altro ieri per controllare la situazione. L’ordinanza della questura che ha portato alla chiusura dei locali inadempienti per quanto riguarda la vendita di alcolici e per la presenza di pregiudicati all’interno, ha dato una grossa mano al lavoro di polizia locale, carabinieri, polizia di stato e, ovviamente, dell’esercito. Un residente (che vuole restare anonimo), portavoce dei condomini di piazza Castellina e non solo, ringrazia l’amministrazione: "Bisogna continuare con l’ordinanza della questura e con l’Esercito. Questa zona è cambiata e potrà migliorare ancora. La guerra non è ancora vinta ma siamo vicini. Soltanto pochi anni fa sembrava impossibile trovare una soluzione. Questa amministrazione ci ha ascoltato e il vicesindaco Lodi ci ha messo la faccia e dato il suo numero di cellulare a noi residenti. Ci ha detto di chiamarlo per qualsiasi problema. Un gesto impagabile per noi inascoltati per decenni". In piazza Castellina Lodi si guarda intorno: "Verranno aperti gli uffici provinciali del lavoro con molti dipendenti, poi lì nascerà un bar. Attualmente il Boutique Hotel ha già trasformato un albergo malfamato in una residenza di lusso indicata fra le migliori di Ferrara. Certo, dobbiamo continuare finché ogni locale – covo di delinquenti non verrà chiuso. Questa zona diventerà bellissima e il valore delle case è già aumentato del 30 per cento".

m.r.