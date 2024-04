Undici nuovi ’sì’ dopo cinquant’anni di matrimonio

COMACCHIO

Sono una trentina le coppie che in cattedrale a Comacchio, hanno festeggiato insieme gli anniversari di matrimonio, come da tradizione locale di lunga data. Una consuetudine, quella organizzata dai volontari della parrocchia Duomo, che vede ogni hanno richiamate le coppie che hanno raggiunto i traguardi d’oro e d’argento per celebrare, in un’unica cerimonia, il rinnovo delle promesse nuziali. Una trentina quest’anno le coppie aderenti, tra i quali i più numerosi sono i cinquantesimi, con undici coniugi d’oro a confermare i loro 50 anni insieme, sette quelli d’argento per il loro venticinquesimo, mentre più della decina le coppie che si sono unite per ricorrenze meno note ma altrettanto importanti, come il trentesimo, o quarantesimo, ecc. A loro si unisce un sessantesimo particolare, quello di suor Sonia, ancora attivissima nell’asilo parrocchiale Lourdes, che ha festeggiato i suoi 60 anni dalla consacrazione a religiosa. La Santa Messa, officiata da monsignor Guido Catozzi, è stata animata dal coro parrocchiale ed ha raccolto insieme gioia e gratitudine, ma anche un po’ di commozione, da parte dei tanti parenti o conoscenti che hanno partecipato in segno di affetto verso i protagonisti della giornata e che, al termine, hanno brindato al teatrino della parrocchia.

c.c.