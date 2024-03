Civitanova città del wedding: matrimoni in spiaggia

Civitanova, 15 marzo 2024 – Civitanova come wedding destination, promuovendo il turismo legato ai matrimoni e a tutto il business che gira intorno al giorno del fatidico sì. Ancora più bello se celebrato in spiaggia, in riva al mare. È l’idea che Francesco Mencucci, wedding planner e floral artisan con quasi trent’anni di esperienza alle spalle, acquisita lavorando in contesti nazionali ed europei, ha proposto al sindaco Fabrizio Ciarapica.

E ora si sta lavorando a questo nuovo progetto: rendere Civitanova una destinazione per celebrare matrimoni, con tutto il movimento di persone e il giro di affari che ne consegue. "Ho avuto nei giorni scorsi un confronto con Ciarapica – ha spiegato Mencucci, che proprio alcune settimane fa ha inaugurato in via Trento lo spazio Wedding & Flowers – e gli ho fatto presente quello che è il giro di affari legato al wedding. Una vera e propria industria che, a livello nazionale, fattura qualcosa come 589 milioni di euro.

Il sindaco si è mostrato molto lungimirante e mi ha chiesto di collaborare per rendere Civitanova un brand, una wedding destination. Un matrimonio prevede uno spostamento di persone per tre, quattro giorni, che ha una ricaduto considerevole su strutture alberghiere, ristoranti, attività commerciali. Si è parlato anche della possibilità di organizzare riti civili in spiaggia. Abbiamo parlato di tutto quel turismo che è legato ai matrimoni, che sono una risorsa economica ed un incoming importanti".

"Dobbiamo lavorare per alzare ancora di più il livello della nostra capacità attrattiva – ha commentato il sindaco Ciarapica –. L’idea è quella di creare un vero e proprio brand che faccia conoscere Civitanova anche per questo e che la renda capace di attrarre anche tutto quel mondo che sta dietro ad un matrimonio, dal ricevimento agli addobbi floreali. Nelle Marche non c’è ancora una wedding destination e stiamo lavorando perché lo diventi Civitanova". Nei prossimi giorni è previsto un altro incontro a Palazzo Sforza per discutere del progetto.