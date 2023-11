Dardust, Bisio e Giannini: stagione di stelle al teatro Rossini di Civitanova

Civitanova, 1 novembre 2023 – Giancarlo Giannini, Dardust, Claudio Bisio, Pierpaolo Spollon e la Premiata Fonderia Marconi. Nomi illustri che si aggiungono a quelli già noti di Lodo Guenzi, Ambra Angiolini e Monica Guerritore, per celebrare la nuova stagione del teatro Rossini, che ufficialmente riaprirà al pubblico il venticinque novembre con ‘Edera velenosa’, spettacolo legato al tema della violenza sulle donne nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ‘Respect is an act of love’.

Dardust, Bisio e Giannini: stagione di stelle al teatro Rossini

Com’è noto ai più, il celebre palcoscenico cittadino tornerà ad essere fruibile a seguito dell’intervento di efficientamento energetico che ne ha interessato il tetto. Dopo le due precedenti presentazioni della stagione della prosa e di Civitanova Classica Piano Festival, ieri è stato illustrato il ricco cartellone, definito con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura, Turismo, Pari Opportunità e Politiche giovanili e che prevede il ritorno della kermesse ‘Teatro di Primavera’. È stata la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni ad illustrare l’intero programma, nella sala giunta di palazzo Sforza.

“Abbiamo coinvolto imprenditori e sponsor – ha spiegato assieme all’intero Cda la direttrice Paola Recchi – in un lavoro corale e unanime, frutto di una sinergia molto stretta e frutto della volontà di mettersi a disposizione della comunità".

"Quello di Giannini è stato un gran colpo – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica – e in generale si tratta di un ventaglio ricco e plurale, con serate di ogni costo". Dardust, pseudonimo di Dario Faini, andrà in scena il 29 novembre insieme al bassista e compositore Saturnino, mentre è attesa per sabato 9 dicembre la serata di gran galà con Giancarlo Giannini.

Sabato 23 febbraio, invece, il turno della Pfm, mentre quella dell’otto marzo sarà la serata dello Zecchino d’oro Show. Giovedì 21 marzo spazio al comico e imitatore Francesco Cicchella, mentre il 6 aprile l’appuntamento è con l’attore Pierpaolo Spollon e il suo monologo ‘Quel che provo dir non so’.

Infine, sabato 20 e domenica 21 aprile torna al Rossini la Compagnia Neverland. Poi, il gran finale di martedì 23 e mercoledì 24 aprile, con Claudio Bisio, che porterà in esclusiva regionale lo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’. In mezzo, le date degli show di ‘Civitanova Classica Piano Festival’ e ‘Civitanova Danza’ con alcuni appuntamenti in programma al teatro Annibal Caro.