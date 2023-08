Gabbani accende il pubblico di Civitanova, anche Al Bano sul palco: ecco quando

Civitanova, 5 agosto 2023 – Successo per il concerto di Francesco Gabbani che, nella serata di giovedì, si è esibito nell’ambito della rassegna FestivalVarco, il nuovo format dell’Azienda dei Teatri, nato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Civitanova.

Sul palco la grande espressività di Gabbani e il suo forte potere comunicativo hanno fatto la differenza coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo ricco di musica e racconti di vita vissuta. Il tema del tour del cantautore toscano è racchiuso nella sagoma di una margherita, presente sul palco e Gabbani ha aperto il live con il brano ’Ci vuole un fiore’, dal quale prende il nome il suo nuovo show, delineando una tematica a lui molto cara il rispetto per l’ambiente.

L’artista si è esibito nei suoi più grandi successi tra i quali ’Occidentali’s Karma’, ’Foglie al gelo’, ’Amen’, ’Tra le granite e le granate’ ed ha regalato al pubblico la sua interpretazione di alcuni dei brani più famosi della musica italiana come ’Bocca di Rosa’ e ’Il mio canto libero’.

L’ultimo appuntamento con Al Bano

Attesa ora per l’ultimo appuntamento del Festival, che vedrà salire sul palco del Varco sul Mare, alle 21.30, Al Bano con un concerto che ripercorre la sua lunga carriera attraverso i suoi più grandi successi sino ai brani più recenti. Un live che segue la scia del tour teatrale "È la mia vita", che ha portato il cantautore a calcare i più prestigiosi palcoscenici. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets ed è possibile acquistarli oggi all’ufficio Iat in piazza XX Settembre dalle 10 alle 12 e alla biglietteria del Varco, lato mare, dalle 18 in poi.