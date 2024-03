Rimini, la città dei matrimoni: “Sempre più coppie si sposano qui”. Un giro d’affari che vale milioni

Rimini, 10 marzo 2024 – C’è chi sceglie la cerimonia dal sapore felliniano, al cinema Fulgor o al Grand Hotel. E chi, invece, preferisce pronunciare il fatidico ’sì’ sulla spiaggia, alla Casa dei matrimoni al porto o a Riminiterme, o nei luoghi della cultura, come il Museo della Città o il Galli. Sono sempre di più le coppie che scelgono di convolare a nozze a Rimini.

Coppie che arrivano da tutta Italia e dall’estero, attratte dalle location e dai servizi che Visit Rimini mette a disposizione per i matrimoni con rito civile. Da anni Rimini investe su questo mercato, e i risultati "sono molto buoni. L’anno scorso abbiamo celebrato 28 matrimoni: un record assoluto per noi", fa il punto Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini. Un dato che "conferma la crescita costante del turismo dei matrimoni a Rimini. Nel 2021 ne avevamo celebrati 24 e l’anno dopo 23. Il 2023 si è chiuso con 28 matrimoni: tante le coppie da ogni parte d’Italia, alcune da Germania, Svizzera, Polonia". E le prospettive per quest’anno sono di ulteriore crescita".

"Parliamo di un mercato in fortissima crescita, che in Italia ha generato nel 2023 affari per 803 milioni di euro (dati di Convention bureau)". I 28 matrimoni delle coppie che hanno scelto di sposarsi a Rimini l’anno scorso hanno portato in città un indotto di oltre un milione di euro.

«Rimini si sta accreditando come una delle mete più gettonate in Italia – spiega ancora la diretrtrice di Visit Rimini – Questo perché mettiamo a disposizione location molto suggestive: dalla Casa dei matrimoni alla spiaggia di Riminiterme, da Castel Sismondo (ala di Isotta) al cinema Fulgor al teatro Galli, la sala degli Arazzi e il giardino del Lapidario al Museo della Città, Villa des Vergers, la palazzina Roma, infine il Grand Hotel dove possono celebrare la cerimonia con rito civile le coppie che poi scelgono di fare lì anche il ricevimento".

Ma Visit Rimini, attraverso Il progetto Rimini wedding destination , non si limita a offrire solo luoghi suggestivi e personale che (con la delega dell’ufficio di stato civile) celebra i matrimoni. "Diamo alle coppie un servizio completo e personalizzato: assistiamo i loro wedding planner, forniamo i nominativi di chi si occupa di catering, fiori, allestimenti, di musicisti, fotografi e videomaker. Organizziamo anche la prenotazione alberghiera per gli sposi, le loro famiglie e i loro invitati, e tour e attività durante la loro permanenza a Rimini". Insomma, "offriamo tutto quello di cui le coppie hanno bisogno per rendere speciale il matrimonio". E per promuovere sempre di più Rimini come la città degli sposi, Visit Rimini parteciperà il 25 marzo a Vicenza a un evento speciale con tanti wedding planner italiani e da tutta Europa.