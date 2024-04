Eliminata dalla Rybakina

Finisce al secondo turno, l’avventura di Lucia Bronzetti al Master 1000 di Madrid, il "Mutua Open". Per lei semaforo rosso contro una delle migliori del circuito, la numero 4 Elena Rybakina, capace di imporre il ritmo più congeniale al match e soprattutto di essere più efficace nei momenti decisivi. La russa naturalizzata kazaka si è imposta 6-4, 6-3 nel centrale vuoto di inizio giornata. Al di là dei primi quattro giochi, con dominio kazako per il 2-0 e risposta italiana per il 2-2, la gara nel primo set ha seguito i servizi fino al 5-4 Rybakina. Ottimo tennis da parte di Bronzetti, con grande profondità ed eccellente precisione nei colpi, ma al decimo game il servizio è venuto meno, prova ne sia il doppio fallo sul 15-40 che ha chiuso il primo set. Nel secondo set è stata la verucchiese a cominciare meglio, con la numero 4 a perdere immediatamente il servizio. Poi però è stato dominio per Rybakina, che ha infilato quattro game consecutivi e non si è voltata più indietro (4-1). È stato nel quinto gioco che la tennista verucchiese ha avuto le ultime vere chance per riaccorciare e tornare in partita, ma non ha sfruttato una situazione di 15-40 sul servizio avversario. A specchio rispetto al primo set, questa volta a chiudere tutto è stato un ace della kazaka sul 40-30 nel nono gioco. Per Bronzetti problemi dalla seconda, dalla quale ha ricavato appena il 29% dei punti (7/24). L’ostacolo per lei era oggettivamente parecchio alto, ma la gara è stati per larghi tratti equilibrata.