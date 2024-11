Berco, l’azienda di Copparo sospende la procedura di licenziamento

Ferrara, 5 novembre 2024 – La Berco sospende la procedura di licenziamento collettivo in corso. Azienda e sindacati si incontreranno per valutare se ci sono le condizioni per arrivare a soluzioni alternative rispetto a quella sinora prospettata. È quanto è emerso dal tavolo convocato oggi a Roma dal ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Urso, delle istituzioni (Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Comuni di Copparo e Castelfranco Veneto), dirigenti della Berco e sindacati.

La Regione Emilia Romagna ha evidenziato come, tanto più a fronte della mancata presentazione di un piano industriale, lo scenario di una Berco in crisi sia inaccettabile per un territorio fragile come il ferrarese, già segnato da altri casi di deindustrializzazione, e che potrebbe rappresentare motivo di grande tensione sociale, coinvolgendo anche un indotto importante.

Ha ribadito la necessità di far ritirare la procedura e di mettere in campo soluzioni industriali, suggerendo un contratto d’area. Ha inoltre chiesto di modificare con un provvedimento del Governo la norma attuale che dà la possibilità di licenziare entro 75 giorni.

La Berco, dopo aver illustrato le difficoltà incontrate negli ultimi anni (legate sostanzialmente alla crisi energetica e alle tensioni geopolitiche), si è dichiarata disponibile a sospendere la procedura di licenziamento, purché i tempi siano brevi.

Azienda e sindacati si incontreranno per valutare se ci sono le condizioni per arrivare a soluzioni alternative e il 14 novembre il tavolo tornerà a riunirsi al ministero.

Il sindaco: “La situazione resta grave e complessa”

La situazione della Berco "rimane grave e complessa, dunque massima deve continuare ad essere la nostra attenzione e la nostra coesione. Per questo invito a partecipare allo sciopero territoriale di lunedì 11 novembre", lo sciopero generale dei metalmeccanici ferraresi con manifestazione a Copparo. Così il sindaco del Comune dove ha sede Berco, Fabrizio Pagnoni, dopo la notizia della sospensione fino al 14 novembre della procedura di licenziamento di 480 dipendenti.

Un sospensione che definisce un "'punto zero' per poter iniziare una nuova fase di discussione, i cui presupposti saranno individuati in un tavolo tecnico che si svolgerà già in settimana".