Berco di Copparo: ufficializzati 480 licenziamenti

Ferrara, 17 ottobre 2024 – “Non ci sono dei nominativi, non possiamo prepararci – dicono Lisa Zappaterra e il marito, Enrico Bega, entrambi operai della Berco –. Vista l’età, non più appetibile, dobbiamo valutare bene il proseguo della situazione”. Braccia incrociate davanti ai cancelli dell’azienda e un’espressione che lascia spazio solo allo scoramento.

È una doccia fredda sul futuro di 480 famiglie. Ieri, a sorpresa, dopo segnali di apertura da parte dell'azienda, è scattato il licenziamento collettivo per 480 operai della Berco, impresa metalmeccanica che a Copparo conta 1200 dipendenti. Già nella mattinata le maestranze si sono mobilitate con sindacati e Rsu. I 400 dipendenti sono rimasti fuori dai cancelli e, in segno di solidarietà, anche la restante parte del personale non è entrata.

Le Rsu hanno invitato i lavoratori a uscire dallo stabilimento

Lo sconcerto del sindaco

Forte lo sconcerto del sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni. In video annuncia la vicinanza alle famiglie e si dice pronto a sostenere qualsiasi iniziativa di operai e sindacati che verrà presa, a questo punto, nelle prossime ore. "Siamo dalla parte dei lavoratori e siamo assolutamente contrari a questa forma di comunicazione ma soprattutto alla sostanza - dichiara il sindaco -: continuiamo a sostenere ogni iniziativa volta a sostenere volta alla salvaguardia delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori”.

Oltre alle lettere di licenziamento sono stati cancellati i benefici del contratto integrativo. Aumentano così le tensioni nel tessuto produttivo nella provincia di Ferrara. Ai 77 licenziamenti nell'azienda Tollok di Masi Torello vanno ad aggiungersi adesso i 480 alla Berco.

Le Rsu dichiarano lo stato d’agitazione

Le Rsu di Fim Fiom e Uilm dichiarano, da oggi, lo stato di agitazione. “Invitiamo tutti i lavoratori ad uscire dallo stabilimento, radunandoci all'esterno della portineria centrale per delineare la situazione – si legge nella nota – . Pensiamo che questa decisione unilaterale sia tutt'altro che un segnale di apertura per mantenere aperto un tavolo di trattativa”.