A Ferrara boom dell’affluenza, alle 12 oltre il 41%

Ferrara, 9 giugno 2024 – In un turno elettorale non particolarmente brillante per l'affluenza, c'è una città dove gli elettori stanno facendo le file ai seggi: a Ferrara, infatti, alle 12 si è registrata un'affluenza del 41,8%. Si tratta di un dato abbastanza sorprendente: è infatti superiore

di circa 10 punti alla media dell'Emilia-Romagna (che è la Regione dove si è votato di più in Italia con poco meno del 32%), ma anche parecchio superiore agli altri Comuni di dimensioni simili dove, come a Ferrara, si vota anche per il sindaco, come Modena, Reggio Emilia, Forlì e

Cesena che hanno percentuali fra il 33% e il 35%. A Ferrara si potrebbe perfino superare l'affluenza del 71,5%, registrata cinque anni fa.