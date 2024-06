Copparo, i risultati del ballottaggio per il sindaco in diretta: Pagnoni in vantaggio su Bassi

Ferrara, 24 giugno 2024 – Ballottaggio per due comuni in provincia di Ferrara, dopo i risultati della prima tornata elettorale delle elezioni amministrative.

A Copparo l’affluenza per questo secondo turno di votazione è stata del 52,18%. Ed ecco i primi dati: con il 68.68% di schede scrutinate (cioè 4482 schede su 7070) è in vantaggio il candidato di destra, ovvero il il sindaco uscente Fabrizio Pagnoni, a caccia del secondo mandato consecutivo appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e ‘Uniti per Copparo’. Quest’ultimo ha finora il 52,73%

Enrico Bassi, sostenuto tra Pd e Movimento 5 Stelle oltre alla lista civica ‘Rinascita’, è al 47,27%.

Non erano previsti apparentamenti per questo ballottaggio: i candidati sconfitti al primo turno Luca Fedozzi, della lista civica ‘Per Copparo’, e Giovanna Mazzorana, per la lista ‘Adesso Italia’, avevano infatti deciso entrambi di non effettuare nessun tipo di accordo, lasciando così la libera scelta al proprio elettorato.

Nel corso del primo weekend di elezioni, i due candidati avevano ottenuto rispettivamente il 47,27% e il 41,01% dei consensi.

Leggi anche: Risultati dei ballottaggi in Emilia Romagna: i sindaci eletti in diretta

Ballottaggio a Copparo: i risultati in diretta

Ballottaggio anche a Tresignana pur essendo un comune con meno di 15mila abitanti, con una doppia particolarità: a sfidarsi sono due candidati con lo stesso cognome, Laura e Mirko Perelli, che hanno ottenuto lo stesso numero di voti (1.717 ciascuno, per il 48,52% dei consensi). Nemmeno a Tresignana erano previsti apparentamenti, dato che la terza candidata a sindaco Paola Marchi si era rifiutata di stringere accordi uscendo definitivamente dalla corsa.

Affluenza definitiva (ore 15 del 24 giugno): 62,41%.

Sindaco di Tresignana: i risultati in diretta